МВД Казахстана внедряет новый подход для профилактики ДТП. На особо опасных участках трасс будет введен метод сужения дорог. В ведомстве рассказали, что это за метод и как он поможет сократить количество аварий, передает Tengri Auto.

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Метод сужения дорог уже применяется в странах ОЭСР и США. Согласно принципу, на опасных участках трасс при сужении дороги водитель станет автоматически снижать скорость движения и будет более внимательным.

"Такой метод делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь", - сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование, заключили в ведомстве.

Ранее в Казахстане ужесточили наказания за некоторые нарушения ПДД. Более строгие меры также касаются превышения скорости на 60 километров в час и более, за что теперь налагается штраф в размере 40 МРП.