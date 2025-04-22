В СМИ распространилась информация о том, что в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда - Астана, произошел трагический инцидент, сообщает Tengrinews. Выяснилось, что женщина родила ребенка в поезде, а затем якобы выбросила новорожденного из окна вагона. Тело малыша позже было найдено, он погиб.

Фото Tengrinews

В пресс-службе департамента полиции на транспорте пока не комментирую детали произошедшего, известно, что по факту возбуждено уголовное дело.

"По данному факту проводится расследование, в рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента на транспорте.

В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" прокомментировали произошедшее, отметив, что трагический случай произошел не в поезде АО "Пассажирские перевозки".

"Маршрут Кызылорда – Астана обслуживается тремя частными перевозчиками, деятельность которых регулируется Министерством транспорта Республики Казахстан.

Напомним, что наряду с АО "Пассажирские перевозки", на рынке пассажирских перевозок в Республике Казахстан действуют 14 частных операторов", - сообщили в пресс-службе компании.

Младенца нашли в горящем мусорном баке: полиция сделала заявление

В октябре 2024 года департамент полиции области Абай создал специальную оперативно-следственную группу для расследования уголовного дела в связи со смертью найденного в мусорном баке младенца. Ранее мы писали о том, что в горящем мусорном баке во дворе многоквартирного дома на левобережье в Семее нашли младенца. Прибывшая скорая помощь госпитализировала его с ожогами тела 70 процентов.