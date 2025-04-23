С начала февраля до середины апреля на спортивных сооружениях Усть-Каменогорска, Алматы, Риддера, Щучинска и Алматинской области проходили соревнования по программе VI зимней Спартакиады Республики Казахстан, в которых приняли участие команды из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики.

Спартакиада проводится один раз в четыре года, и в ее программу входят соревнования по 12 олимпийским видам спорта - биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, лыжному фристайлу в дисциплинах акробатика и могул, прыжкам с трамплина на лыжах, сноуборду, фигурному катанию, хоккею с шайбой среди мужчин и женщин и шорт-треку.

Пьедестал по итогам общекомандного зачета VI зимней Спартакиады РК / Фото sports24.kz

Спортсмены Костанайской области приняли участие в соревнованиях по керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, фигурному катанию и шорт-треку.

Первые медали костанайские спортсмены завоевали в керлинге в соревнованиях смешанных пар, которые прошли в Алматинской области на базе олимпийской подготовки. Воспитанники Центра подготовки олимпийского резерва Амина Сейтжанова и Ермек Мусаинов стали обладателями бронзовых медалей.

Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Дулат Советханулы с кубком и дипломом за третье место в VI зимней Спартакиаде РК / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Соревнования по лыжным гонкам прошли в Щучинске на базе Центра олимпийской подготовки, и в них костанайские лыжники заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей, из которых одна золотая и четыре серебряные.

Чемпионом Спартакиады в мужском масс-старте на 50 км стал Наиль Башмаков. Серебряные медали завоевали Виталий Пухкало, ставший вторым в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, Владислав Ковалев, финишировавший вторым в масс-старте на 50 км, квартет лыжниц Костанайской области в составе Марии Люфт, Аиды Хажиевой, Лауры Киныбаевой из Костаная и Анастасии Ротовой из Рудного в женской эстафете 4х5 км, а также Мария Люфт и Аида Хажиева - в женском командном спринте.

Все призеры - воспитанники Школы высшего спортивного мастерства.

Также вторыми в командном зачете стали представители Костанайской области и в соревнованиях по конькобежному спорту, завоевав в Ледовом дворце «Алау» в Астане, где проходили спартакиадные старты, наибольшее количество наград. На счету наших конькобежцев 13 медалей, в том числе пять золотых, три серебряные и пять бронзовых.

Титулы чемпионов Спартакиады завоевали Роман Биназаров, занявший первое место на дистанции 1000 м, Дмитрий Осипенко, ставший быстрейшим на дистанции 1500 м и Вадим Якубовский, выигравший две золотые медали на дистанции 5000 м и в мужском масс-старте. «Золото» в командной гонке на 8 кругов завоевала мужская сборная Костанайской области в составе Вадима Якубовского, Александра Кленко, Андрея Семенова и Дениса Демуры.

Серебряные медали на дистанции 1500 м завоевали среди мужчин Андрей Семенов, а среди женщин Мария Деген. «Серебро» в командном спринте на счету мужской сборной, которую составили Андрей Семенов, Дмитрий Осипенко, Роман Биназаров, Александр Кленко и Никита Важенин.

Обладателями бронзовых медалей стали Роман Биназаров на дистанции 500 м, Андрей Семенов на дистанции 1000 м и в мужском масс-старте, Мария Деген по итогам забегов на 3000 м. И еще одна «бронза» на счету Марии Деген и Сатти Баекиной в женском командном спринте.

Костанайскую область в конькобежных стартах представляли воспитанники ШВСМ, ЦПОР и ДЮСШ №3 из Костаная и Рудного.

Также в Астане в Ледовом дворце «Алау» прошли и соревнования по шорт-треку, принесшие в копилку сборной Костанайской области еще пять медалей - одну золотую и четыре бронзовых.

Золотую медаль на самой короткой дистанции - 500 м завоевал воспитанник ШВСМ Глеб Ивченко из Рудного.

Бронзовыми призерами стали воспитанницы ДЮСШ №3 и ЦПОР из Рудного Полина Омельчук на дистанции 500 м и Анастасия Галечина на дистанции 1000 м. А еще две «бронзы» были завоеваны в эстафетах - в женской на 3000 м (Алия Амиргалиева, Полина Омельчук, Анастасия Галечинаой, София Симакова, Виктория Марар и Анастасия Назаева) и в смешанной на 2000 м (Глеб Ивченко, Никита Костюк, Руслан Плотников, Жандос Серекпаев, Полина Омельчук, Анастасия Галечина, София Симакова и Алия Амиргалиева).

И, наконец, в соревнованиях по фигурному катанию бронзовую медаль среди спортсменок первого взрослого разряда завоевала воспитанница ДЮСШ №3 Дарья Иксанова.

Подведение итогов VI зимней Спартакиады РК и награждение призеров прошло в Усть-Каменогорске во Дворце спорта имени Бориса Александрова.

Спортсмены Костанайской области, завоевав в ходе трехмесячной борьбы 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей, заняли в общекомандном зачете третье место.

А победителями Спартакиады стали представители Акмолинской области, на счету которых 16 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Второе место у спортсменов Астаны - 14 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых наград.