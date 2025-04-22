Обращение в редакцию "НГ" прислали жители поселка Кушмурун Аулиекольского района. По их словам, еще год назад на этой дороге вырезали часть покрытия, очевидно - для ремонта. Но прошла осень, зима, половина весны, а новый асфальт так и не появился. Зато появились надписи "Где асфальт?" Их оставили прямо на вскрытых участках.

- Дорогу изрезали кусками и бросили. Уже год в таком состоянии, - пишет читатель. - На протяженности 15 километров около 20 таких кусков срезанных.

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Вскоре после публикации видео в нашем Telegram-канале, акимат Аулиекольского района сообщил, что договор с подрядчиком был расторгнут и уже заключен новый.

- Договор с бывшим подрядчиком - ТОО «МКК ЭЛИТ СТРОЙ» - был расторгнут в одностороннем порядке. Кроме того, указанное товарищество признано недобросовестным участником государственных закупок, - сообщили в акимате. - Решение суда по данному вопросу вступило в законную силу 30 декабря 2024 года. 28 января текущего года заключён договор на выполнение среднего ремонта автомобильной дороги «Подьезд к п. Кушмурун, 0-15 км» с TOO «AST BUILDING KZ».

По данным властей, подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Срок окончания ремонта - конец мая 2025 года.