Рынок находился на улице Шевченко. Несмотря на то, что участок являлся проезжей частью, постановлением акимата города от 29 марта 2005 года он был продан в частную собственность. Абсурдная ситуация сохранялась в областном центре 20 лет! Сейчас базара нет.

О том, что он будет ликвидирован, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщил в прошлом году - после того, как снесли торговые ряды по ул. Победы, много лет стоявшие на тротуаре. Не так давно, на аппаратном совещании 31 марта, он сообщил, что с владельцем земельного участка по ул. Шевченко достигнута договоренность об изъятии участка для государственных нужд на условиях выплаты компенсации. Без суда.

«НГ» сделала запрос в акимат, чтобы узнать сумму выкупа за территорию площадью 0,4022 гектара.

- Оценку рыночной стоимости земельного участка производила независимая оценочная компания «Стелла +». Размер компенсации согласно оценки составила 61,5 млн. тенге, - ответил редакции руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ. - Проект договора выкупа согласован на заседании постоянной депутатской комиссии маслихата города Костаная 19 марта 2025 года.

Напомним, что участок, который на праве частой собственности принадлежал костанайцу Борису Кузнецову, 20 лет назад был продан городом за 989 412 тенге. Подписал постановление об этом аким областного центра Нуралы Садуакасов.

Редакция в запросе также интересовалась, какие работы будут проведены на возвращенном в государственную собственность земельном участке и когда они будут завершены.

- Согласно сведений ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», запланирован средний ремонт на улице Шевченко в границах улиц Алтынсарина – Козыбаева. Планируется обновить проезжую часть, обустроить тротуар и освещение, - говорится в ответе. - Предусмотрена сумма в размере 92,0 млн. тенге. Сроки реализации - до 1 августа 2025 года.

Фото Галины КАТКОВОЙ