В Костанае на паркете спортивно-развлекательного комплекса с одноименным названием прошли первые два матча полуфинальной серии стадии плей-офф ХХХIII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Тобол» и «Астана».

Кольцо «Астаны» атакует Демонте Флэнниган / Фото nbf.kz

Противостояние между костанайским БК «Тобол» и столичным ПБК «Астана» - одно из самых продолжительных в истории Национальной лиги Казахстана. На протяжении более десяти лет эти команды регулярно встречаются на паркете, и каждая их игра становится новой страницей в истории отечественного баскетбола. До этого полуфинала команды провели между собой 49 матчей, и в 42-х из них победу одержала «Астана». В рамках матчей плей-офф команды встречались шесть раз, и каждый раз победа оставалась за столичным клубом.

В рамках регулярного чемпионата этого сезона команды повели четыре встречи и четырежды побеждали костанайцы, выиграв матчи в Астане со счетом 84:77 и 72:70, а также в Костанае - 114:70 и 112:73. Однако из того состава в «Астане» на матчи плей-офф остались лишь два игрока. Усилили команду восемь игроков из состава столичного клуба, выступавшего в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, во главе с главным тренером российским специалистом Глебом Плотниковым.

Этим составом «Астана» выиграла в четвертьфинале в Атырау у БК «Барсы Атырау» (77:55 и 100:66).

«Тобол» в четвертьфинале одержал две победы в Костанае над клубом из Павлодара «Иртыш» (104:78 и 105:91).

Если на стадии 1/4 финала победители противостояний определялись в сериях матчей до двух побед одной из команд, то в рамках 1/2 финала, финала и серии за 3-е место команды играют до трех побед.

В стартовой пятерке «Тобола» на первый полуфинальный матч главный тренер «Тобола» выпустил Павла Ильина, Шаима Куанова, Демонте Флэннигана, Бориса Назмутдинова и Василия Петришинца. К середины первой четверти хозяева уступали сопернику всего одно очко - 7:8, но баскетболистам столичного клуба удалась концовка игрового отрезка, и перед второй четвертью «Тобол» уже уступал 12 очков - 14:26.

Вдвое меньше уступил костанайский клуб во второй четверти, а на перерыв команды ушли при счете 31:49.

После третьей десятиминутки отставание хозяев выросло на три очка - 52:73. Не удалось выиграть «Тоболу» и в четвертой четверти, хотя разница в ней и была минимальной. И в итоге хозяева уступили со счетом 70:93 (14:26, 17:23, 21:24, 18:20).

Трехочковый бросок наносит Василий Петришинец / Фото nbf.kz

Самым результативным в команде стал проведший на площадке половину игрового времени Антон Быков, в активе которого 16 очков. На одно очко меньше набрал Адильбек Битенов - 15, Шаим Куанов - 13, Василий Петришинец - 12, Демонте Флэнниган и Рустам Валиев - по 4, Рамиль Уразбаев и Дарим Султанов - по 2, Артур Джунусов и Павел Ильин - по 1.

Очень упорным получился старт второго полуфинального матча, в котором не смог принять участие Антон Быков. Хозяева, в стартовой пятерке которых Назмутдинова сменил Валиев, проигрывая совсем немного на протяжении почти всей первой четверти, смогли за минуту до ее окончания выйти вперед - 24:23, но все же уступили - 24:25.

К середине второго игрового отрезка отставание «Тобола» выросло до 11 очков - 34:45. Однако к большому перерыву хозяевам удалось немного его сократить - 45:53.

После 15-минутного отдыха лучше начали гости, доведя к экватору третьей десятиминутки отставание хозяев до 18 очков - 51:69. А вторую половину четверти вновь лучше провели баскетболисты костанайского клуба, сократившие разницу в счете до десяти очков - 63:73.

Но уже через четыре минуты заключительного игрового отрезка отставание хозяев перевалило за два десятка очков - 65:86. А до окончания матча пошла равная борьба, и эта разница в счете не изменилась - 76:97 (24:25, 21:28, 18:20, 13:24).

Самым результативным в «Тоболе» стал принесший в копилку команды в первом матче всего одно очко Павел Ильин, на этот раз набравший 16 очков. Также результативными действиями отметились Демонте Флэнниган - 14 очков, Борис Назмутдинов - 14, Адильбек Битенов - 12, Шаим Куанов - 10, Василий Петришинец - 6, Рамиль Уразбаев и Дарим Султанов - по 2.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Астаны», а противостояние продолжится в столице 23 апреля на паркете спортивного зала баскетбольной академии «Астана».

Во второй полуфинальной серии с таким же счетом ведет победитель регулярного чемпионата «Ирбис Алатау», одержавший две победы в южной столице над «Алматинским Легионом» - 94:85 и 82:69.