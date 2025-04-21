18 апреля в самом западном городе России - Калининграде - прошла шестая международная премия «Мой ласковый и нужный зверь». В номинации «В ответе за тех» победили волонтёры ОО «Надежда Плюс kst» из Костаная, которые занимаются спасением и содержанием бездомных животных.

Как рассказала «НГ» руководитель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ, представлявшая «Надежду» на премии, в этом году на участие претендовали 63 участника из 7 стран. Костанайские волонтёры стали не только первыми представителями Казахстана, принявшими участие в конкурсе, но и победителями.

- Организаторы конкурса связались с нами ещё зимой -, вспоминает Александра. - Нашли нас, скорее всего, в Интернете. Мы ответили на их вопросы, заполнили анкету, и нас включили в список лауреатов. Мы не выиграли зрительское голосование и уже не надеялись на победу. Но благодаря голосам жюри нам всё же удалось победить.

Победителям вручили диплом и статуэтку. Организаторы конкурса также полностью оплатили дорогу и проживание в Калининграде. Кроме того, один из спонсоров пообещал отправить в приют мешок корма премиум-класса.

Во время вручения премии в видеообращении организаторы подчеркнули вклад волонтёров во время прошлогоднего паводка:

«Люди бежали от стихии, не успевая взять с собой питомцев. И лишь благодаря усилиям волонтёров многие животные получили убежище в частном приюте».

Отвечая на вопросы ведущих, Лебединская рассказала, что многих животных удалось обнаружить с помощью дрона, купленного её заместителем, волонтёром Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ. По её словам, таким образом находили не только животных, но и людей.

Также Александра напомнила, как волонтёры спасали животных после пожара в Аманкарагае (Аулиекольский район) в сентябре 2022 года.

Одна из спасенных собак волонтерами "Надежды" после лесного пожара в Аманкарагае/Фото из архива "НГ"

- Это очень приятно - осознавать, что нашу деятельность заметили и оценили, - говорит волонтёр. - Поскольку наши, местные, власти за спасение животных во время пожаров в Аманкарагае не подарили нам даже дипломов…

Полное видео с вручения премии вы можете посмотреть здесь (таймкоды вручения именно «Надежде» - с 01.00.46 по 01.03.53)

Фото из архива волонтеров «Надежды»