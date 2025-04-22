Данные об очередности на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства и отчеты об их предоставлении местные акиматы должны публиковать ежеквартально. Именно такие требования прописаны в Земельном кодексе. Однако в десятке районов этого не делали.

Общественный мониторинг выявил нарушения на официальных сайтах акиматов Аулиекольского, Карасуского, Наурзумского, Сарыкольского, Карабалыкского, Амангельдинского, Джангельдинского, Узункольского, Алтынсаринского районов и города Аркалык.

- В целях обеспечения открытости и законности, департаментом Агентства по делам государственной службы по Костанайской области приняты меры по исключению подобной практики, - сообщила пресс-служба ведомства. - В настоящее время недостатки устранены.

По данным департамента, за прошедшие месяцы 2025 года более половины от всех обращений – это жалобы на сферу земельных отношений. Среди них жалобы на действие и бездействие сотрудников, оказывающих соответствующие госуслуги.

В случае нарушения прав и законных интересов в сфере госслужбы и госуслуг граждане могут обратиться в департамент по телефону доверия: 39-31-65, а также через сервисы: eOtinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai.