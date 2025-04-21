Требования к массовым забегам в Казахстане ужесточат после смерти двух участников полумарафона в Алматы, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Профильное ведомство разработает конкретные предложения по этому вопросу, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

"Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации. Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по этому вопросу и направит их в соответствующие структуры", – говорится в публикации министра.

Он отметил, что сейчас по трагическому инциденту проводится всесторонняя проверка.

"Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности", – отметил Мырзабосынов, выразив соболезнования родным погибших.

20 апреля на Almaty Half Marathon скончались двое мужчин – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, которые были постоянными участниками забегов.

Во время полумарафона на первом километре дистанции Аккояну Рсалиеву внезапно стало плохо, через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, пульса не было.



"Реанимационные мероприятия провели в соответствии с протоколом. Предварительное заключение – тромбоэмболия лёгочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", – сообщил врач бригады 2/51 Алибек Хожаназаров.

Второй погибший – Нурбол Ахмади – ранее участвовал на дистанции 10 км. Во время полумарафона на 16 км дистанции бегун потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи проводили реанимационные действия, однако безрезультатно – смерть наступила до приезда бригады.

"Смерть наступила до приезда бригады 103. Предварительный диагноз – тромбоэмболия лёгочной артерии, острая сердечная недостаточность", – прокомментировала Айгерім Есдаулетова, врач бригады 8/58.