С января 2025 года экс-депутат мажилиса парламента РК, профессор КРУ им. Байтурсынулы Дмитрий ЛЕГКИЙ ждет, когда сотрудники "Казпочты" начнут доставлять ему свежие номера "Нашей Газеты".

Дмитрий Легкий / Фото из архива "НГ"

- Что может сказать рядовой подписчик по поводу доставки своей любимой "Нашей Газеты", когда "Казпочта" каждый месяц - январь, февраль, март - приносит глубокие извинения и увещевает, что будет дальше всё нормально, и надеется на дальнейшее сотрудничество? - говорит он. - А какое может быть дальнейшее сотрудничество, если они не выполняют свои обязательства за тот период, за который уже заплачено? Тут я просто развожу руками. У меня уже доверия к "Казпочте" нет. А началось всё с того, что кто-то не смог правильно указать индекс почты по адресу.

В начале 2025 года в редакцию "НГ" поступали десятки аналогичных жалоб от подписчиков. И по большинству из них вопрос удплось решить. Но в случае с постоянным автором "НГ" обращения редакции и отдела доставки "НГ" в областной филиал "Казпочты" ни к чему не привели. Поэтому мы направили редакционный запрос.

- В ходе разбирательств установлено, что доставочная карточка на указанное издание в обслуживающем городском отделении почтовой связи (далее – ГОПС) № 5, расположенное по адресу г. Костанай, пр Абая, 16, отсутствовала. Лишних экземпляров еженедельника также не поступало. Изначально подписка была принята на ГОПС № 12, расположенном в п. Амангельды, в зоне обслуживания которого также имеется ул. Садовая. В настоящее время инцидент исчерпан, произведено переадресование, виновные понесут наказание, издания будут доставлены.

Однако газету Дмитрию Максимовичу на прошлой неделе так и не принесли...