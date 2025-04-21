Каждое воскресенье в Триатлон-парке происходит нечто большее, чем просто зарядка. Это не просто тренировка, а встреча, которая нарабатывает силу, уверенность, веру в тело и душу. Это - «Моржи Костаная».

Занятия по йоге

Вначале это были простые встречи для моржевания - несколько энтузиастов, готовых окунуться в холодную воду. Потом появилось желание сохранить эту общность и развить её. Так начались воскресные тренировки.

- Я - основатель клуба «Моржи», - с улыбкой рассказывает Артур АЛПАТОВ. - Мы начали с простого: собирать людей, чтобы не потеряться. Теперь каждое воскресенье - это событие. И да, всё это абсолютно бесплатно. Без спонсоров, просто на чистой инициативе.

Каждую встречу участники получают новую программу: то функциональные тренировки с фитнес-тренером, то мастер-классы по боксу, а то и погружение в мир йоги. 20 апреля, например, был йога-день. Но скучно не бывает никогда. По словам Артура, «тренировки проходят с кайфом».

Фитнес-тренер Наталья КОБА добавляет:

Наталья Коба проводит тренировку по фитнесу

- Мы подаём пример детям, родителям. У нас всё на открытом воздухе, на виду. Можно оставить ребёнка поиграться на площадке с другими детьми, а самому подбежать, попрыгать, почувствовать жизнь.

Йогу ведёт Людмила КАРПУХИНА, она также является тренером по телесно-звуковым практикам.

Людмила Карпухина проводит тренинг по йоге

- Йога - это не про растяжку до ушей, - отмечает Людмила. - Это про то, как быть в контакте с собой, как выпускать стресс, как становиться мягче - внутри и снаружи. Раскрытие грудной клетки, работа с осанкой, активация лимфосистемы. Самые элементарные движения - уже работают. Главное - не бояться начать.

По словам тренера, она не раз слышала от участниц: «Я похудела, у меня улучшилось кровообращение, я стала легче жить». Людмила уверена - как таковых, возрастных ограничений нет:

- У меня занимаются и женщины, и мужчины. Кто-то говорит: улучшилась сексуальная жизнь, кто-то - что перестал нервничать. Йога действительно работает на всех уровнях: и тело, и ум, и душа.

Участвуют и взрослые, и дети

Клуб действительно стал движением. Люди приходят не только из-за спорта. Они ищут силу, поддержку, единство. А после тренировки все идут купаться в Тобол.

Автора этой статьи больше всего поразило, как весело и легко проходят занятия. Улыбки, все общаются, делятся энергией - ощущение, будто попал в большую спортивную семью. Такой дружный и заряженный коллектив - это огромная редкость.

- У нас в WhatsApp-группе уже 267 человек, - рассказывает PR-менеджер клуба Валентин ВОЛК. - Каждое воскресенье стабильно приходят 40-50 участников. И это просто невероятно. Мы уже мелькаем в СМИ, на радио, в соцсетях. Даже участвовали в международном заплыве, и наши ребята являются призёрами.

Да, у них есть свой девиз. И он звучит гордо. Любые окунания и тренировки заканчиваются фото и видео, где слышно: «Моржи - сила! Алга, Казахстан!» Это не просто клич. Это состояние. Это дух.

Чаепитие после тренировки

Участница Ольга поделилась:

- Сегодня я впервые пришла. Честно? Это лучше, чем любая индивидуальная тренировка. Я почувствовала силу, мощь, все мышцы. Это было по-настоящему. Не просто йога, а заряд бодрости на всю неделю. Люди, атмосфера, синхрон - это незабываемо.

И такие отзывы - от всех, кто хоть раз посетил тренировки.

- Позитив - обязательный пункт программы,- отмечает Артур Алпатов.

Клуб не собирается останавливаться и с каждым днем привлекает все больше людей к здоровому образу жизни. В планах - новые занятия, новые практики. Главное, чего ждут от вас тренеры, чтобы был отклик и жажда жить активно.

Так что, если вы в Костанае и думаете, что здоровый образ жизни - это дорого, сложно и не для вас, приходите на бесплатные тренировки по воскресеньям! Здесь вы найдёте не только здоровье, но и людей, которые подарят вам вдохновение. С собой обязательно нужно взять коврик, спортивную одежду и хорошее настроение.

Как говорят «Моржи»: «Путь к здоровому телу - не только через спортзал, но и через душу. И немного холодной воды».

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Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова