После выхода в четвертьфинал Кубка РК по футболу «Тобол» провел в Костанае матч пятого тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги с одним из лидеров - «Актобе», на два очка опережавшим хозяев.

Дуэль центральных полузащитников - Виктор Брага («Тобол») против Еркебулана Сейдахмета («Актобе») / Фото kazfootball.kz

До этой встречи команды провели между собой в рамках чемпионатов Казахстана 64 матча, одержав в них по 24 победы и 16 поединков завершив вничью с разницей мячей 72:79 в пользу актобинского клуба.

«Актобе» в двух предыдущих турах забил по четыре мяча в ворота соперников, а на счету «Тобола» четыре гола в четырех турах.

На матч с «Актобе» в стартовом составе «Тобола» на поле манежа «Тобыл арена» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап Альюн Ндиайе, Темирлан Ерланов и Марко Вукчевич, полузащитники Асхат Тагыберген, Эссьен Эдедем и Виктор Брага и нападающие- Жаслан Жумашев, Александр Зуев и Ислам Чесноков.

Первый удар по воротам соперника нанесли хозяева поля, в составе которых Брага на 5-й минуте совершил перехват на правом краю на половине поля гостей, вошел в штрафную площадь и пробил в ближний нижний угол ворот, но румынский голкипер «Актобе» Андрей Влад в падении поймал мяч. Через четыре минуты затяжная атака «Тобола» с переводами мяч с фланга на фланг завершилась ударом Тагыбергена со средней дистанции с правого края в дальний угол, с которым вновь справился Влад.

А еще через минуту хозяева заработали первый угловой удар на правом фланге, и после подачи Тагыбергена сербский защитник гостей Неманья Анджелкович снова выбил мяч за лицевую линию. После второй подачи Тагыбергена на ближнюю штангу с угла вратарской площадки Асранкулов головой сделал передачу к дальней штанге на Чеснокова, но тот с двух метров головой отправил мяч рядом со стойкой.

На 17-й минуте еще один опасный момент возник у ворот «Актобе» после того, как Брага из центрального круга отдал длинную передачу на левый край Жумашеву. Нападающий вошел в штрафную площадь и выполнил прострел вдоль ворот. И вновь на острие оказался Чесноков, пробивший с линии вратарской площадки в ближний угол, но Багдат Каиров выбил мяч за лицевую линию.

Защитник «Тобола» Темирлан Ерланов прерывает проход нападающего «Актобе» Амаду Думбии / Фото kazfootball.kz

После подачи от углового флажка Тагыбергена капитан гостей Алибек Касым, проводивший 90-й матч за «Актобе», вновь выбил мяч за лицевую линию, а после второй подачи Тагыбергена мяч улетел туда же, но на этот раз от ноги Ерланова.

В середине тайма Ндиайе начал быструю атаку по левому краю, отдав длинный пас со своей половины поля Жумашеву. Тот подключил к атаке Зуева, но его ответный пас в штрафную площадь получился слишком сильным, и Жумашев не успел к мячу. А на 25-й минуте очередную атаку «Тобола» в очередной раз завершал Чесноков. После ввода мяча из-за левой боковой линии Асранкуловым и паса Жумашева в центр штрафной площади он пробил оттуда в борьбе с камерунским защитником Габи Кики, но вратарь гостей оказался на месте.

Очень часто атаки «Тобола» начинались с длинного паса со своей половины поля. Вот и 32-й минуте длинная диагональная передача Ндиайе дошла на правом краю до Чеснокова, который от лицевой линии отдал мяч Браге, но бразилец пробил рядом со створом.

С мячом автор первого гола Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

На первой компенсированной к первому тайму минуте Брага перехватил мяч на левом фланге половины поля актобинского клуба после ввода его гостями в игру из-за боковой линии и головой переадресовал Жумашеву, который сделал передачу в центр Тагыбергену. Проводивший свой 80-й матч в составе «Тобола» полузащитник, заметив рывок справа Вукчевича, покатил мяч низом в штрафную площадь ему на ход. И черногорский защитник хозяев пробил с ходу из переделов штрафной площади в правый угол ворот мимо бросившегося ему навстречу вратаря - 1:0.

Открыв счет перед самым перерывом, хозяева попытались закрепить успех в начале второго тайма, и подключившийся к атаке Асранкулов нанес удар низом от левого угла штрафной площади в дальний угол ворот, но мяч не попал в створ.

«Актобе» тоже пытался не остаться в долгу, и на 51-й минуте заработал угловой удар слева у ворот «Тобола». Защитники отбили мяч после подачи со стандарта, но он остался у гостей. И уже опасно пробил по воротам с левого угла штрафной площади вышедший на второй тайм гаитянский нападающий Жан Жайро, но мяч пролетел над перекладиной.

На исходе часа игры активный Жайро дважды прорывался слева в штрафную площадь хозяев и после второй попытки выполнил прострел, но Ндиайе и Тагыберген выбили мяч подальше от ворот. На 62-й минуте гости заработали штрафной удар на дальних подступах к штрафной площади, а его розыгрыш получился очень опасным. После подачи российского нападающего Идриса Умаева со стандарта Кики с линии вратарской площадки пробил по воротам с лету, но Устименко поймал мяч в падении перед собой.

Через минуту в составе «Тобола» произошла первая замена - вместо Зуева вышел восстановившийся после травмы Ахмед Эль-Мессауди, сразу же поучаствовавший в атаке, которую завершил ударом со средней дистанции в левый нижний угол ворот Тагыберген, но Влад поймал мяч, хотя и со второй попытки.

На 66-й минуте за снос Чеснокова «Тобол» получил право на штрафной удар, но далеко от ворот. Однако после удара Тагыбергена мяч оказался в районе правой штанги, откуда его головой попытался перевести в ворота Чесноков, но в борьбе с нигерийским полузащитником гостей Уче Агбо пробил рядом со штангой. Вскоре Чесноков отобрал мяч на правом краю у вышедшего на замену Адильхана Танжарикова и сделал подачу в район левого угла вратарской площадки, откуда Тагыберген пробил с лета, но выше ворот.

На 76-й минуте «Актобе» провел затяжную атаку, в ходе которой гости несколько раз пытались пробить по воротам. Но вначале Ндиайе заблокировал удар справа из пределов штрафной площади панамского полузащитника Фредди Гондолы, затем Ерланов отбил мяч после удара с левого края штрафной площади гвинейского нападающего гостей Амаду Думбии. Завершилась эта атака штрафным ударом в сторону ворот хозяев у левой боковой линии.

Автор второго гола Ислам Чесноков / Фото instagram.com/fctobol

А после розыгрыша стандарта Ерланов из штрафной площади выбил мяч на правый край половины поля гостей, где его подобрал Жумашев и отдал подоспевшему Эль-Мессауди, который отыгрался с Тагыбергеном и сделал передачу в центр Чеснокову. И лучший нападающий прошлого сезона немного продвинулся к штрафной площади и метров с 25-ти пробил с разворота под перекладину так, что и вратарь гостей был бессилен - 2:0.

Через две минуты Ерланов со своей половины поля сделал длинную передачу по центру на половину поля соперника Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник отдал мяч вперед и чуть левее Жумашеву, который вошел в штрафную площадь и из-под ноги Анджелковича пробил низом по воротам, но в последний момент Влад в падении отбил мяч, а затем забрал его в ногах подоспевшего Асранкулова. После этого момента Жумашева сменил на поле Наурызбек Жагоров.

На 87-й минуте Тагыберген со своей половины поля отправил мяч далеко на правый край Чеснокову, который дважды обыграл на скорости Кики, от ноги которого мяч попал в штангу. В ответной атаке вышедший на замену Оралхан Омиртаев после передачи с правого края пробил по воротам с ходу с линии штрафной площади, но Устименко в падении поймал мяч. «Тобол» тут же ответил длинным пасом Тагыбергена со своей половины поля, передачей Эль-Мессауди с линии штрафной площади и ударом Асранкулова в ближний угол от левого угла вратарской площадки, но вратарь гостей в падении отбил мяч.

На первой минуте добавленного времени Тагыбергена поменял Цотне Мосиашвили, а на третьей минуте мяч побывал в сетке ворот «Актобе» после ввода его из-за правой боковой линии и быстрой комбинации с участием Вукчевича, Мосиашвили, Эль-Мессауди и Браги, который и поразил ударом от дуги штрафной площади левый угол ворот гостей. Однако разгром не состоялся, так как арбитр встречи Багдат Абдуллаев из Каратау минутой спустя, после просмотра видеоповтора момента, отменил взятие ворот, определив нарушение правил со стороны Мосиашвили.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ сказал после матча, считавшегося центральным в пятом туре:

- Была сложная игра, но план на нее сработал. Гол в «раздевалку» - это стечение обстоятельств. Но перед этим был хороший момент при розыгрыше углового удара, в котором Чесноков не попал в створ. Это - игра. Установки играть по счету во втором тайме у нас не было. «Актобе» после перерыва прибавил в игре, но и стал больше раскрываться, и у нас появилось больше пространства впереди, чем мы и воспользовались.

В следующем туре «Тобол» будет играть в Алматы с единоличным лидером чемпионата местным «Кайратом».