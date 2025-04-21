В декабре прошлого года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана заявило о том, что в стране временно отменят требование, которое усложняло получение автокредитов. Что изменится и как это будет работать, узнавал Tengri Auto.

Как это работает

Как нам объяснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, с 2020 года в Казахстане действует правило: при выдаче кредита банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки (КДН).

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Простыми словами: ежемесячные выплаты по всем займам не должны превышать 50 процентов от дохода заемщика. Это требование помогало оценивать реальную платежеспособность клиентов и снижать риски невозврата.

Как объяснил автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев, в 2024 году требования к заемщикам были даже ужесточены.

"С первого апреля прошлого года ввели повышенные требования к заемщикам. Причем не только при автокредитовании - это коснулось вообще всех видов займов. Например, тогда подняли порог кредитования, даже на мелкие покупки. У каждого клиента появился свой предел. Даже у тех, у кого стабильный кредитный рейтинг, были ограничения: нельзя было набрать товаров более чем на 2,5 миллиона тенге. Это правило действует до сих пор", - отмечает эксперт.

Что такое КДН и почему его временно отменили

14 февраля 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, согласно которому это правило временно отменяется - до 31 декабря 2026 года - для автокредитов на определенные категории транспорта.

Как рассказал Алексеев, решение об отмене КДН обсуждалось весь прошлый год - со стороны отрасли было немало обращений с предложением изменить правила.

"Автомобиль - это все-таки залог, и если заемщик перестанет платить, банк в любом случае получит машину. Он теряет только проценты или разницу между ценой нового и подержанного авто. Поэтому автокредитование нужно было немного упростить", - объяснил он.

Старых автомобилей может стать меньше

Напомним, что, по данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля текущего года в стране насчитывается почти 5,94 миллиона авто. Большая часть, а именно 2 582 078 (с учетом грузовых и автобусов), старше 20 лет, что влияет на экологическую среду в Казахстане.

Новые условия получения автокредита с отмененным КДН, по сути, должны обновить автопарк страны.

Речь идет о:

новых автомобилях;

подержанных авто не старше трех лет при первоначальном взносе от 30 процентов;

любых подержанных авто при взносе свыше 50 процентов.

По мнению эксперта Алексеева, особенно интересным решением стало то, что в рамках программы можно приобрести автомобиль с пробегом, но возрастом до трех лет.

"Трехлетний автомобиль - это, по сути, почти новый. Он уже потерял основную часть своей стоимости, как только стал подержанным. Это делает покупку особенно выгодной. Многие такие авто еще даже находятся на гарантии. Я это полностью поддерживаю - решение действительно интересное", - отметил Алексей.

Кредит получат не все

В агентстве объяснили, что, несмотря на временное исключение правила по КДН, банки продолжат оценивать риски. Они обязаны проводить скоринг, анализ доходов и других факторов, влияющих на возможность заемщика платить по кредиту в будущем.

"Поэтому даже без обязательного КДН кредит просто так никому не одобрят", - отметили в ведомстве.

При этом эксперт подчеркивает: послабления в правилах не означают, что теперь кредит получит каждый.

"Важно понимать: купить авто стало проще, но не бездумно. Первоначальный взнос в 30–50 процентов отсекает тех, кто не рассчитывает свои силы. Это как раз останавливает тех, кто раньше шел в кредит, ничего не внося, лишь бы забрать авто.

Были программы, когда авто можно было взять без взноса, под низкий процент, а потом люди не справлялись с платежами. Сейчас порог в 30–50 процентов заставляет серьезнее относиться к покупке. Это своего рода фильтр: если человек смог накопить хотя бы часть суммы, значит, он более надежный заемщик", - объяснил Алексей Алексеев.

Чем это отличается от льготного кредитования

Упрощение условий автокредитования можно спутать с льготными программами, но это не одно и то же.

Как нам объяснили в Министерстве промышленности и строительства, в стране с 2015 года действует льготное автокредитование.

Условия для населения привлекательные:

ставка - 4 процента годовых;

срок - до 7 лет;

первоначальный взнос банки устанавливают сами - в среднем от 10 процентов.

Стоимость авто не должна превышать 15 миллионов тенге.

Иными словами, вы оформляете кредит на льготных условиях, но с ограничением по максимальной стоимости автомобиля. При этом ключевое отличие от упрощенного автокредитования - обязательный расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН).

Есть ли риски?

Как отметили в Министерстве промышленности и строительства, упрощение автокредитования сделает покупку автомобилей доступнее для населения.

Однако, как уточнили в ведомстве, резкого роста автопарка не ожидается: уровень доходов и реальные потребности людей в транспорте остаются ключевыми факторами.

"Тенденция к обновлению автомобилей, а не к увеличению их общего количества, тоже играет свою роль. Это может положительно сказаться на экологической ситуации", - добавили в ведомстве.

Об этом говорит и автоэксперт.

"Не думаю, что автомобили резко заполнят дороги. Скорее речь идет о сменяемости - автопарк постепенно обновляется. И это хоть немного, но улучшает общую ситуацию", - отметил эксперт.

При этом Алексеев указал и на возможный риск. Есть вероятность, что из-за упрощенных условий возрастет спрос на автомобили не старше трех лет. Это действительно выгодная покупка - такие авто почти новые, но уже ощутимо дешевле.

"Если спрос резко возрастет, цены на них могут пойти вверх", - объяснил Алексей.

Алексей Алексеев - автоэксперт, журналист с опытом более 30 лет в сфере автожурналистики. Последние 17 лет главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане.