В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Костанае состоялся мотопробег, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение детского травматизма на дорогах, сообщает пресс-служба ДП области. Организатором выступили сотрудники полиции при поддержке местных мотоклубов. В мотопробеге приняли участие около 20 мотоциклистов - как представители мотосообществ, так и неравнодушные горожане.

Колонна проехала по центральным улицам города, привлекая внимание водителей и пешеходов. Главная цель - напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и продемонстрировать, что мотоциклисты - полноценные и ответственные участники дорожного движения.

- Для нас это не просто проезд по улицам. Это способ показать, что мы соблюдаем правила и хотим, чтобы дороги были безопасными для всех, - отметил один из участников пробега.

Финишной точкой маршрута стал Парк Победы, где мотоциклисты провели встречу с представителями полиции. На повестке - планы по дальнейшему сотрудничеству и проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику ДТП.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области