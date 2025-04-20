Её можно посмотреть в картинной галерее Костанайского областного историко-краеведческого музея, здании между музеем и библиотекой имени Толстого.

Хитахунов М., "На ферме". Холст, масло

Организаторы приурочили выставку "Дорога, которую мы выбираем" к году рабочих профессий, коим страной объявлен 2025.

- Мы стремимся через эту выставку подчеркнуть важность трудового вклада каждого человека в развитие общества и культуры, - говорит ведущая. - Искусство позволяет нам увидеть, как даже самые простые профессии раскрывают свою красоту и значимость. Мы уверены, что, вдохновившись этими произведениями, вы по-новому оцените все профессии, которые окружают нас в повседневной жизни.

Кужеленко О., "Портрет доярки Мауланкуловой". Холст, масло

Чувствуется ностальгия по натурализации, настроение вернуться к натуральному. Хотя для многих авторов в то время это была не ностальгия, но непосредственное написание наблюдаемого, а изображено на картинах не натуральное хозяйство, а уже советское.

Переосмысление труда в современном искусстве - это часто политизированная критика его негативных сторон. И в центре холста там не доярка, а бесчеловечные условия содержания скота на современных фермах, загрязнение природы и рабский труд. На таком фоне "Дорога, которую мы выбираем" - по-деревенски чистое, солнечное пятнышко. Инфантильность желания вернуться назад - от индустриальной металлической бесчеловечности к натурализированному хозяйству - ненароком подчеркнулось совпавшими у работ о сельском хозяйстве плоскими, как бы карандашными тонами.

Плюхин К., "Портрет Героя Социалистического Труда Доненбаевой К." Холст, масло

Назад в суровую реальность возвращают картины тяжёлой промышленности, выполненные, в оппозицию деревенским пастельным, в холодных, титановых тонах.

Биткин Е., "Тракторный цех". Холст, масло

Есть, конечно, работы динамичные, на которых как бы втихаря запечатлели бурную деятельность, не мешая объектам наблюдения. Но много и таких, на которых тружеников будто попросили на секунду отвлечься или, может, замереть в своём действии для снимка. И те с любезностью услужили.

Биткин Е., "Литейный цех". Холст, масло

Что интересно, наш воображаемый фотограф побоялся подойти именно к цеховикам, но с радостью отвлекал доярок. Будто и его отталкивала индустриализация, что только сильнее обесчеловечивает работу в цеху и приближает к зрителю хозяйство в деревне.

Слева - Әбуов Т., "Целинный вечер". Холст, масло. Справа - Әбуов Т, "Целинное утро. Целинный совхоз Илийский". Холст, масло

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