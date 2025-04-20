В Казахстане введена административная ответственность за овербукинг на внутренних авиарейсах - распространённую практику продажи билетов в количестве, превышающем число посадочных мест на борту, передает Finratings.kz.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрены Мажилисом по предложению Генеральной прокуратуры страны.

Фото advantour.com

Теперь, если авиакомпания отказывает пассажиру в посадке при наличии оплаченного билета, ей грозит штраф в размере 50 месячных расчётных показателей, что на 2025 год составляет 196 600 тенге.

До настоящего момента административные санкции за овербукинг действовали только в отношении международных рейсов, что фактически лишало защиты пассажиров, путешествующих по Казахстану. Тем временем случаи отказа в посадке по причине превышения числа проданных билетов фиксировались повсеместно, особенно в периоды повышенного спроса — на праздники, в выходные и в разгар туристического сезона.

Множество граждан, несмотря на наличие действительных билетов, вынуждены были искать альтернативные маршруты или ждать следующего рейса, зачастую без компенсации и гарантий.

Введение штрафных санкций призвано дисциплинировать авиакомпании и снизить количество подобных инцидентов. Новые нормы стимулируют перевозчиков более ответственно подходить к бронированию мест и оперативно решать спорные ситуации с пассажирами.