В четверг, 17 апреля его отключили у жителей с. Озерное Костанайского района. Вчера, 18 апреля, газовая служба проводила работы по восстановлению газа, но сделать это удалось лишь в одном доме.





Местные жители обращались и в эту службу, но там сказали, что, так как сегодня и завтра выходной, они займутся работами только в понедельник. Также сегодня местные жители обратились в районный диспетчерский центр, там сообщили что жалобу направят в компетентную организацию.

Кому-то из жителей Озерного повезло - электроплита встроена в газовую

Но жители возмущены - получается, что выходные они проведут без газа, а значит еду придется готовить на электроплите, а ночью включать обогреватели чтобы не замерзнуть.





В пресс-службе акимата Костанайского района «НГ» сообщили, что сейчас в селе Озерное проводятся аварийно-восстановительные работы на разводящих газовых сетях по улице К. Маркса.



- Первоначально утечка была обнаружена и устранена в одном из участков, однако в процессе дальнейшей опрессовки выявлены дополнительные места утечки, - отмечают в пресс-службе акимата района. - Безопасность жителей - наш главный приоритет. Поэтому, чтобы избежать угрозы для более чем 500 домов всего поселка, было принято решение временно приостановить подачу газа на проблемном участке, который затрагивает 16 домов. Это вынужденная мера, обусловленная технической необходимостью.



В ведомстве также добавили, что в данный момент ведутся работы по выявлению и точной локализации всех участков утечки газа, а также подготовка к их устранению.



- Специалисты проводят дополнительные технические обследования сети, чтобы обеспечить полное восстановление герметичности и безопасный запуск системы. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения всех необходимых мероприятий, - отмечают в пресс-службе. - Приносим извинения жителям за временные неудобства и благодарим за понимание

Фото предоставлено жителями с. Озерное