Женщина ткнула школьника лицом в парту и несколько раз дала подзатыльник тетрадкой. Кадры этой видеозаписи «НГ» прислала читательница. Инцидент произошел в феврале на одном из уроков в Александровской общеобразовательной школе.

- До сих пор учитель (а по совместительству замдиректора по УР и председатель профкома) не понёс никакого наказания, потому что директор покрывает учителя, а директора покрывает районный отдел образования, - прокомментировала видео пользователь соцсети.

На вопрос «НГ», кем читательница приходится школьнику, пользователь так и не ответила.

Но в управлении образования Костанайской области, где мы запросили комментарий, заявили, что родители ученика не хотят распространять эту видеозапись. Редакция же считает, что подобные происшествия имеют общественную значимость, потому мы публикуем кадры из видео, заретушировав лица героев.

- Директор школы по своей инициативе предоставила видео с камеры наблюдения родителям учащихся. Учитель принесла извинения учащемуся и родителям, инцидент был исчерпан, - сообщили «НГ» в управлении образования. - Директору школы за несвоевременное сообщение о данном происшествии и отсутствие контроля отделом образования Костанайского района вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Как сообщили в ведомстве, преподавателя освободили от работы учителем-предметником по собственному желанию, она продолжает работу в качестве заместителя руководителя по учебной работе.

- Комиссия отдела образования Костанайского района выезжала в школу, проведена беседа с директором, с учителями и родителями, - добавили в управлении. - Вместе с тем от родителей данного учащегося поступило обращение с просьбой о восстановлении учителя в должности, родители претензий к педагогу не имеют и против выкладывания видео в социальных сетях.