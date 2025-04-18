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Преступники спешат “на помощь”: как мошенники прикидываются юристами

18 апреля 2025, 12:06 |  Общество

Человек, которого только что ограбили мошенники, находится в отчаянии. Он готов просить о помощи кого угодно: друзей, полицейских, незнакомцев на интернет-форумах. Мошенники тоже об этом знают, и активно используют. В этом тексте рассказываем о схеме мошенничества с “юристами”. 

 Как работает схема? 

Этот метод обмана состоит из двух частей. 

Первая - это само мошенничество. Схема может быть любой: звонок якобы от “сотрудника банка”, “полицейского”, “выгодные” инвестиции и прочее. 

Вторая - это так называемая “помощь юристов”. С жертвой связываются от имени юридической фирмы, которая будто бы готовит коллективный иск против мошенников, которые только что обворовали жертву. “Юристы” обещают помочь вернуть деньги. Часто они говорят, что передают дело в суд в ближайшие дни. Поэтому присоединиться к коллективному иску и оплатить услуги команды юристов нужно прямо сейчас. 

 А что на самом деле? 

В действительности “юристы” - это все те же мошенники. Они используют отчаянное положение жертвы для того, чтобы выманить еще больше. 

 Как распознать лже-юристов

 Вот несколько признаков:

  • Они сами вас находят.

Настоящие юристы никогда не выискивают жертв мошенничества, чтобы навязать свои услуги.

  • Лже-юристы убеждают вас в том, что помочь могут только они.

Обманщики говорят, что уже давно работают над делом и точно знают  как вернуть деньги. А вот все остальные юристы, по их словам, никаких гарантий дать не смогут, ведь конкретно с этим делом они не работали.  

  • Вас торопят.

Лже-юристы настаивают на том, что оплатить их услуги нужно прямо сейчас. Якобы дело уже пора передавать в суд. Для вас они  готовы пойти на уступки и  задержать процесс всего на один день или даже несколько часов, чтобы включить ваше дело в коллективный иск. Но для этого вы  должны оплатить их “услуги”. В такой спешке думать рационально очень сложно, и жертва легко может поверить обманщикам, не заметив тревожные признаки. 

  • Юристы принимают оплату переводом на карту 

Принимать оплату таким способом - нелегально. Настоящий, работающий в рамках закона юрист, должен выставить счет на удаленную оплату, принять платеж картой через POS-терминал или же наличными, а после дать клиенту чек. 

А если я решил нанять юриста, как не попасться на мошенника?

  • Выбирайте правозащитника сами. Изучите отзывы в Сети, или попросите знакомых порекомендовать вам грамотного специалиста. Не соглашайтесь сотрудничать с юристом, который сам вас нашел и активно навязывает свои услуги. 
  • Прежде чем платить, заключите с юристом договор. Лучше всего сделать это при личной встрече в его офисе.
  •  Не соглашайтесь оплачивать услуги переводом с карты на карту. 

Если быть начеку и не позволять эмоциям брать верх над здравым смыслом,то распознать лже-юристов не сложно. 

В рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик - как раз про работу таких лже-юристов. Посмотрите, как действуют мошенники. 

 

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.

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