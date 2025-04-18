Человек, которого только что ограбили мошенники, находится в отчаянии. Он готов просить о помощи кого угодно: друзей, полицейских, незнакомцев на интернет-форумах. Мошенники тоже об этом знают, и активно используют. В этом тексте рассказываем о схеме мошенничества с “юристами”.

Как работает схема?

Этот метод обмана состоит из двух частей.

Первая - это само мошенничество. Схема может быть любой: звонок якобы от “сотрудника банка”, “полицейского”, “выгодные” инвестиции и прочее.

Вторая - это так называемая “помощь юристов”. С жертвой связываются от имени юридической фирмы, которая будто бы готовит коллективный иск против мошенников, которые только что обворовали жертву. “Юристы” обещают помочь вернуть деньги. Часто они говорят, что передают дело в суд в ближайшие дни. Поэтому присоединиться к коллективному иску и оплатить услуги команды юристов нужно прямо сейчас.

А что на самом деле?

В действительности “юристы” - это все те же мошенники. Они используют отчаянное положение жертвы для того, чтобы выманить еще больше.

Как распознать лже-юристов

Вот несколько признаков:

Они сами вас находят.

Настоящие юристы никогда не выискивают жертв мошенничества, чтобы навязать свои услуги.

Лже-юристы убеждают вас в том, что помочь могут только они.

Обманщики говорят, что уже давно работают над делом и точно знают как вернуть деньги. А вот все остальные юристы, по их словам, никаких гарантий дать не смогут, ведь конкретно с этим делом они не работали.

Вас торопят.

Лже-юристы настаивают на том, что оплатить их услуги нужно прямо сейчас. Якобы дело уже пора передавать в суд. Для вас они готовы пойти на уступки и задержать процесс всего на один день или даже несколько часов, чтобы включить ваше дело в коллективный иск. Но для этого вы должны оплатить их “услуги”. В такой спешке думать рационально очень сложно, и жертва легко может поверить обманщикам, не заметив тревожные признаки.

Юристы принимают оплату переводом на карту

Принимать оплату таким способом - нелегально. Настоящий, работающий в рамках закона юрист, должен выставить счет на удаленную оплату, принять платеж картой через POS-терминал или же наличными, а после дать клиенту чек.

А если я решил нанять юриста, как не попасться на мошенника?



Выбирайте правозащитника сами. Изучите отзывы в Сети, или попросите знакомых порекомендовать вам грамотного специалиста. Не соглашайтесь сотрудничать с юристом, который сам вас нашел и активно навязывает свои услуги.

Прежде чем платить, заключите с юристом договор. Лучше всего сделать это при личной встрече в его офисе.

Не соглашайтесь оплачивать услуги переводом с карты на карту.

Если быть начеку и не позволять эмоциям брать верх над здравым смыслом,то распознать лже-юристов не сложно.

В рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик - как раз про работу таких лже-юристов. Посмотрите, как действуют мошенники.

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.

Партнерский материал