Эту собаку волонтеры ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай» и «Верный друг» нашли в ноябре прошлого года в районе КЖБИ в Костанае - возле ЦОНа на ул. Гашека. Они же дали ей имя Ронда.

Ронда быстро привязывается к людям и надеется на взаимность

- Мы проезжали мимо на машине и заметили, как она просто пошла за человеком, - вспоминает волонтер Вероника ШИРОВА. - Тогда она еще была щенком, наивной и преданной, верила, что ее заметят и полюбят. Но человек даже не обернулся. А она все равно ждала его у подъезда… Мы обратили внимание, что на собаке не было ошейника, подозвали ее и кинули кусок мяса. Она очень жадно ела. Тогда мы поняли, что она ничья. Но почему-то все равно бежала за тем мужчиной...

Почти сразу нашлась семья, которая увезла Ронду в одно из сел области.

- У них она жила в доме, присылали фото, все вроде бы шло хорошо, - рассказывает Вериника. - Сразу же привязалась к людям. Такая уж она, моментально проявляет привязанность и надеется на взаимность… Но собака оказалась для них слишком активной. Ее не воспитывали, не направляли, и когда не справились, поставили нас перед фактом: или забирайте, или мы ее усыпим.

Волонтеры забрали Ронду и уже полгода она живет в платной гостинице для животных.

- За ее содержание мы платим 1 800 тенге в день - сумма, с которой становится все тяжелее справляться, - говорит Вероника. - Мы очень хотим найти для Ронды настоящий дом, но с определенными условиями: ей нужны простор, вольер (будку она просто утащит - проверено!) и забота. Она умная, активная, преданная. С правильным подходом может стать идеальным другом.

Если вы хотите подарить Ронде (или другим подопечным организации) дом, звоните или пишите в WhatsApp по номеру +7 707 322 33 22 (Вероника) либо в директ Instagram: @info_pets_kst

Фото Вероники ШИРОВОЙ