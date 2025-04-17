Толежан Барлыбаев стал послом Казахстана в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды. Указом Главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине.

Толежан Барлыбаев. Фото: t.me/pressmfakz

Толежан Барлыбаев родился в Темиртау Карагандинской области. Окончил Российский государственный гуманитарный университет (Москва).

Свою трудовую деятельность начал на радио. В Центральном аппарате МИД с 1993 года в качестве референта управления печати, культурного сотрудничества и по делам ЮНЕСКО.

Работал в посольствах Казахстана в Украине, Польше и Нидерландах. Занимал должность начальника отдела департамента Европы и Америки, начальника отдела секретариата Министра иностранных дел Казахстана, руководил секретариатом Министра иностранных дел Казахстана.

С 2007 по 2012 годы и с 2014 по 2016 годы работал в Центре внешней политики Администрации Президента Казахстана.

Также Барлыбаев работал послом Казахстана в Словакии. В мае 2017 года он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия. На этом посту он сменил Аслана Мусина.

В 2018 году указом Главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Толежан Барлыбаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Толежан Барлыбаев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса.

Дархан Калетаев. Фото:gov.kz

Ранее должность посла Казахстана в Украине более пяти лет занимал Дархан Калетаев. Он был назначен послом в Украине 22 февраля 2020 года, 12 октября - чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Молдове по совместительству.