Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
17 апреля 2025, 17:00 | Общество
Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре.
Фото из архива "НГ"
По данным пресс-службы акимата, свою продукцию представят 95 товаропроизводителей. Начало торговли в 9.00.
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