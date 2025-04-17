Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре.

Фото из архива "НГ"

По данным пресс-службы акимата, свою продукцию представят 95 товаропроизводителей. Начало торговли в 9.00.