Семь пирамидальных тополей в память о семи ветеранах Великой Отечественной войны 16 апреля посадили вдоль улицы Маяковского в Тобыле. Все фронтовики жили на этой улице, сейчас здесь проживают их потомки.

Инициатором акции стал 70-летний Байбатыр ЖАКУПОВ - сын фронтовика Магауи Жакупова.

Байбатыр Магауиянович на свои средства приобрёл баннер с именами и краткими биографиями ветеранов, установил возле своего дома. Саженцы предоставил акимат Костанайского района.

Байбатыр и Марьям Жакуповs

- В прошлом году мы похоронили последнего из ветеранов - Ивана Полякова. Я был знаком со всеми, кроме Ивана Черникова, - рассказалт "НГ" Байбатыр Жакупов. - Практически каждый год я делаю баннеры в честь участников войны, которые жили на нашей улице. В этом году обратился в совет ветеранов с идеей - посадить семь тополей в честь семи фронтовиков. Меня поддержали и в совете, и в акимате - помогли с организацией.

Пенсионер давно мечтает переименовать улицу Маяковского в улицу Фронтовиков, поскольку ветераны проживали почти в каждом втором доме. В этом году он вновь предложил такую инициативу - в честь 80-летия Победы, но получил отказ от акимата.

К дому Байбатыра Жакупова приехали 15 студентов Костанайского сельскохозяйственного колледжа, представители районного совета ветеранов, ветераны войны в Афганистане, сотрудники акиматов Тобыла и Костанайского района, а также волонтёры районного Молодежного ресурсного центра. Всего на улице Маяковского собралось около 30 человек.

- Мы с радостью согласились помочь, когда нас пригласили, - рассказал "НГ" студент 2-го курса Тамирлан ЖУМАБЕКОВ. - Считаю, что наши деды не зря воевали - чтобы мы сегодня жили в мире. На День Победы я традиционно хожу на парад и приношу цветы к мемориалу.

Главный специалист отдела внутренней политики акимата Костанайского района Валентина ОРЛОВА пояснила, что помощь оказали в рамках государственного социального заказа «Связь поколений».

- Байбатыр Жакупов сообщил, что будет сам ухаживать за аллеей, но мы, конечно, всегда готовы помочь, - добавила она. - К тому же любой житель может обратиться к нам с подобной инициативой.

Байбатыр Магауиянович рассказал, что его отец прошёл три войны: финскую, Великую Отечественную и с Японией. Обучался в школе разведчиков в Хабаровске, воевал под Москвой.

- День Победы для меня - святой праздник. Каждый год готовлюсь к нему, никто не заставляет - всё делаю сам, - поделился пенсионер. - Мы также при поддержке акимата установили мемориальную доску в честь отца на ул. Поповича. Каждый год 9 мая собираемся там с родственниками, возлагаем цветы. Мой внук привык в этот день идти в парк Победы с портретом деда - даже во время пандемии настаивал, что должен пойти.

В мероприятии приняла участие и 7-летняя внучка инициатора - Марьям ЖАКУПОВА. Девочка была одета в форму Красной армии времён Великой Отечественной войны.

Идею посадки деревьев поддержали родственники других ветеранов. 78-летняя Александра Ивановна ДЕРЕВЯНКО, дочь Ивана Черникова, также пришла на акцию.

- Когда отца забрали на фронт в 1941 году, мне было всего 4 года. Помню, как потом рассказывали, что он был водителем, - рассказала она. - Детство было тяжёлым: голод, нищета… Нас у мамы осталось четверо. Потом тётя забрала меня к себе в Костанай. Она была учителем, получала хлеб по карточке и делилась с нами, чтобы мы не голодали. Весной собирали мерзлую картошку…

Фото Андрея СКИБЫ