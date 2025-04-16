Представители департамента КРЕМ по Костанайской области сегодня, 16 апреля, обнародовали решение по изменению тарифов на электро- и газоснабжение. Как стало известно, тарифы ждёт рост, хотя и меньший, нежели тот, на который рассчитывали поставщики.

Илияс Елемисов: «Рост тарифа на электроэнергию имеет мультипликативный эффект для роста тарифов по другим услугам» /Фото Игоря НИДЕРЕРА

Хотите рост тарифов?

Ответ антимонопольщиков на это желание таков - обещайте ремонт сетей и увеличение зарплаты сотрудников.

- С 2023 года начата реализация программы президента по внедрению принципа «Тариф в обмен на инвестиции», - напомнил на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Илияс ЕЛЕМИСОВ. - Эта программа предполагает снижение уровня износа инженерной инфраструктуры в том числе за счет роста тарифов, а также решение вопросов по повышению уровня оплаты труда работников предприятий коммунальной сферы.

Иными словами, разрешат поднимать тарифы при условии, что монополисты гарантированно начнут обновлять трубы, провода и столбы. Заботиться о росте благосостояния сотрудников также можно и нужно.

- Были приняты значительные меры по изменению ситуации по заработанной плате, - продолжает Ильяс Елемисов. - В 2022 году зарплата работников в сфере электроэнергетики составляла 129,3 тыс. тенге на 1 сотрудника, а в 2024 году показатель превысил 232 тыс. тенге, в результате рост заработной платы за последние 3 года по данной сфере составил более 80%. В сфере теплоснабжения по итогам 2022 года показатель составлял 133,7 тыс. тенге на 1 сотрудника, и в 2024 году – 282,7 тыс. тенге (общий рост + 111% или в 2,1 раза). В сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году средняя ЗП была на уровне всего 125,2 тыс. тенге на 1 специалиста, в 2024 году уже 248,5 тыс. тенге (рост с 2022 годом почти в 2 раза).

Также, приводят цифры антимонополисты, выделены дополнительные средства для капитального ремонта сетей и оборудования. В том числе и за счёт роста тарифов. В этом году, к примеру, запланировано выделение из государственного бюджета 12 млрд тенге, а за счёт роста тарифа добавится ещё 8,6 млрд. Итого общая сумма инвестиций на этот год составит 20,6 млрд тенге.

Газ: что хотели и что получили

Доводы по целесообразности 5-процентного повышения розничной цены на газ для потребителей Костанайской области областной филиал АО «QazaqGaz Aimaq» предъявил антимонополистам ещё 28 февраля. В причине подачи заявки значился рост оптовых цен, а также затрат на транспортировку и реализацию газа.

Например, предельная оптовая цена реализации газа для внутреннего рынка с 2018 года увеличилась в области с 17,3 до 25,5 тенге за кубометр, а утверждённые тарифы на транспортировку газа по газораспределительным системам с 2021 года выросли с 4,66 до 4,75 тенге за куб.

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По итогам проведения экспертизы цены на товарный газ для областного филиала «QazaqGaz Aimaq» департамент вынес «мотивированное заключение в соответствии с действующим законодательством в сфере ценообразования на общественно-значимых рынках», где предусмотрено изменение конечной цены товарного газа для потребителей с вводом действие с 1 апреля 2025 года.

- В соответствии с вышеуказанным мотивированным заключением, - продолжил замглавы департамента, - конечная отпускная цена товарного газа для потребителей в среднем увеличится на 3,3% или на 1,3 тенге за 1 кубометр. Необходимо отметить, что изменение произошло в связи с увеличением расходов филиала на оказание услуг по розничной реализации газа (снабженческая надбавка), которая в структуре розничной цены газа составляет 3% и не менялась в течение длительного срока.

Резюмируя, можно описать всё одной фразой: хотели рост в 5% - получили в среднем 3,3%. Потребители, то есть мы с вами, станем платить за газ больше на 2,8 тенге за 1 куб уже с 1 апреля.

Энергетики: работать с большей искоркой

Монополист ТОО ЭПК «Форфайт» заявился на рост в размере 21,6%, или 6 тенге за 1 кВ/ч. Их представители обуславливали заявку тем, что у компании возникли затраты на услуги по электроснабжению Аркалыка. Напомним, раньше там присутствовал «Костанайюжэлектросервис», а после ухода с рынка прочих игроков «Форфайт» стал обеспечивать электричеством всю область, кроме Рудного. И вот долгожданный вердикт антимонополистов:

- По результатам проведения экспертизы цены уполномоченным органом, - заявил Илияс Елемисов, - проектная цена согласована с вводом в действие с 5 апреля 2025 года на уровне 34,84 тенге/кВт/ч без НДС. В ходе экспертизы департаментом не включены затраты на покупку дисбалансов (646,8 млн тенге), не в полном объёме затраты на услуги энергопередающих компаний, а также затраты по статье амортизация в снабженческой надбавке (78 млн тенге). Всего обоснованно не учтено затрат на общую сумму 800,3 млн тенге.

Фото из архива "НГ"

Если расшифровать и передать этот экономический мудрёж простыми словами, то выходит так: энергетики «Форфайта» просили рост на 21,6%, а получили на 19,6%. Мы, население, станем платить за 1 кВ/ч этому монополисту на 3,8 тенге больше.

Как признаю́т работники антимонопольного департамента, увеличение тарифа энергопередающих компаний имеет мультипликативный эффект для роста тарифов по другим услугам: передача электроэнергии соответственно влечет увеличение цены энергоснабжения, а электричество является основным стратегическим товаром для услуг водоснабжения и водоотведения. Вода, в свою очередь, работает как трамплин для удорожания услуг теплоснабжения.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Таким образом, вынуждены констатировать антимонополисты, происходит постоянное увеличение тарифов на примере только одной статьи затрат. Это приходится признать как экономическую реальность.