Много шума, амбиций и пустое содержание, или Как фильм «Режиссер» демонстрирует состояние кинематографа Казахстана
Айнур СУЛЕЙМЕНОВА, специально для «НГ»
Когда на экранах кинотеатров появляется фильм независимых частных студий, это не может не радовать. Однако пока среди них редко встречаются действительно стоящие картины. Фильм дебютанта Жанибека Маемгенова «Режиссер» к ним, к сожалению, не относится.
Начали во здравие
Первый акт фильма знакомит зрителя с противоречивым героем. Начинающий режиссер-самоучка ищет вдохновения, работает водителем и понемногу снимает артхаус с командой, которой платит обедом. Во время семейного скандала он бросается на жену, и где-то за кадром они разводятся.
Афиша фильма бессовестно обманывает ожидания. В нем нет ни съемок, ни ковровой дорожки
Зритель мог бы ожидать череду неудач героя, его поиски правильного пути, столкновения с бюрократией и даже коррупцией, но нет. Вместо этого мы наблюдаем, как непризнанный гений ходит от одного специалиста в киноиндустрии к другому и предлагает сценарий. Когда ему дают дельные советы, герой слышит только свой внутренний голос, и зрителю тоже приходится его слушать.
Беды героя (новый мужчина бывшей жены, отказ друга дать деньги на съемки, отказ актеров работать с неизвестным дебютантом) выглядят наивно. Тем более что, засыпая в конце первого акта неудачником, во втором он уже просыпается уверенным и опытным режиссером. Видимо, так буквально автор фильма воспринимает фразу «проснуться знаменитым».
«И брюки превращаются…»
Все ожидания увидеть фильм о том, как создается кино в Казахстане, рушатся. На экране - мелодрама, как бывший муж сталкерит женщину и мешает ей быть счастливой. Несколько раз героиня фильма прямым текстом просит оставить ее в покое, но ни герой, ни общество не готовы потерять «ячейку общества» ради желания одной «эмоциональной женщины».
Автор намекает на насилие, но не точно, а то потом не получится сделать героя хорошим
Образ общества отражается через сердобольную соседку, которая учит героя, что женщины - существа эмоциональные, а мужчины - рациональные. Поэтому, мол, не стоит обращать внимания на ее слова, просто нужно заставить ее вернуться. Тем более дети должны жить с отцом, и неважно, что на протяжении всего фильма отец о них не вспоминал.
Если попытаться связать части фильма, то можно интерпретировать образ жены как зрителя, которому навязывают безусловную любовь к посредственному кино, просто потому, что родное, даже если оно приносит боль, нужно любить.
Умудренная апашка учит героя не обращать внимания на желания глупой эмоциональной женщины
Бывшая жена героя обвиняет его в побоях, он это никак не отрицает. Для него жена - объект, атрибут социально-одобряемого образа хорошего человека. От всего этого финальная сцена становится очень тревожной. Герой застает женщину после того, как ее бросает испуганный и задавленный общественным мнением возлюбленный. Он обнимает ее, пока она молча плачет. Еще обиднее то, что фильм подает все действия героя как романтические поступки.
Сон во сне
Третьего акта у фильма нет. Трагическая история абьюзивных отношений заканчивается ничем (так же, как творческий путь режиссера), оказывается, что вся история, которую видел зритель, - это фильм начинающего режиссера. Он заканчивает съемку, возвращается в свою чрезвычайно скромную комнату и ложится спать, чтобы... проснуться знаменитым. По крайней мере, так он придумал для своего героя. Значит, и в реальности может случиться то же самое.
Насильно буду мил - так решил герой, и режиссер во всем ему потакает
Возможно, такой постмодернистский прием сработал бы, если бы режиссер не забыл в середине фильма о развитии персонажа и не упустил самый важный для любого творца процесс - создание фильма. Хаос съемок, проблемы с финансами, скандалы, суета с актерами - все самое интересное автор опускает, чтобы закончить фильм одной деталью закулисья, где все счастливы.
Финал
Мечта об «Оскаре» так и останется мечтой, потому что герой очень сильно отвлекается
В начале фильма герой рассуждает о том, как казахстанское кино может претендовать на премию «Оскар»: мол, нужно лишь дать деньги непризнанным гениям. Вот только главную причину своего невезения автор не проговаривает, а показывает на примере собственной работы: сценарий и драматургия рушатся, а весь замысел сводится к банальному статусу из социальных сетей о том, что каждый человек - режиссер своей жизни. Ну да. А снег белый, а вода - мокрая.
Фото - кадры из фильма
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.