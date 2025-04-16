15 апреля в Костанай приезжал заместитель председателя Комиссии по правам человека при президенте РК Тастемир АБИШЕВ.При поддержке Офиса программ ОБСЕ провел обучающий семинар-тренинг для госслужащих и общественников. Рассказывал о механизмах защиты прав человека.

Слушателями в основном стали студенты, прокуроры, полицейские и госслужащие.

- В области активно функционирует институт по правам человека, работают правозащитные организации, - заявил в приветственном слове заместитель акима Костанайской области Арман АБЕНОВ. - На прошлой неделе представители неправительственного сектора провели круглый стол и обсудили актуальные вопросы защиты прав граждан. Особое внимание уделяется профилактике бытового насилия. Так, с 2017 года в рамках взаимодействия с НПО реализуется проект по предоставлению специальных услуг для жертв бытового наслия. В 2024 году на эти цели было выделено 149 млн тенге из областного бюджета.

На практике, к сожалению, дела обстоят не так радужно. Представитель уполномочеенного по правам человека лишь месяц как вступил в должность и пока не отличился какими-то действиями. А с 1 января в Костанае остановил работу приют для жертв бытового насилия. Но об этом Арман Абенов ничего не сказал.

Выступал на семинаре-тренинге в основном один правозащитник - Тастемир Абишев. Задавал прокурорам и полицейским вопросы и чаще всего сам же на них отвечал. Все это - в формате вузовской лекции.

- Скажите пожалуйста, что такое общество? Кто ответит? Общество - это общность людей в определенной стране, характеризующиеся экономическими и духовными ценностями в организации жизни. Скажите, пожалуйста, что вы знаете об определении личность? Есть понятия человек,личность и гражданин. Кто мне скажет их? Ладно, не буду вас дальше мучать. Личность - это человек, который обладает статусом в обществе, в том числе комплексом прав, свобод и обязанностей.

И вот так больше часа заместитель председателя Комиссии по правам человека при президенте РК пояснял прописные истины. В какой-то момент с вопросом к нему обратилась депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА:

- Цель данного семинара какая - обучающая? Основы государства и права, я думаю, все уже проходили. Первый вопрос - я не вижу представителей неправительственного сектора! Вообще никого здесь. Я не вижу гражданских активистов, которые работают в сфере защиты прав человека. Я не вижу представителей общественной наблюдательной комиссии, национального превентивного механизма, которые занимаются предупреждением пыток и жестокого обращения. Собрали студентов. Это лекция для них?

- Мы их дополнительно приглашали. Мы приглашали людей всех категорий, - ответил Тастемир Абишев. И продолжил свой рассказ о правах человека.

Сергазинова через время вновь решила задать вопрос выступающему:

- Вы сказали, что у нас ратифицирована Конвенция против пыток, Казахстан должен ее соблюдать. Но на практике эта конвенция не соблюдается. Что вы по этому скажете?

- Казахстан действительно ратифицировал эту конвенцию, - подтвердил Абишев. - Вы, наверное, последних данных не знаете. Сейчас государством принимаются многие меры по предотвращению и минимизации фактов пыток на территории Казахстана.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ" во время перерыва, Тастемир Абишев уточнил, что уровень прав человека в Казахстане он оценивает положительно. И попросил не задавать провокационных вопросов.

В отличие от него и. о. главы офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий ФЕНОПЕТОВ, присутствовавший на семинаре-тренинге, не стал давать категоричную оценку правам человека в Казахстане.

- Мы бы хотели добиться того, чтобы вовлеченные госорганы и гражданское общество имели знание контекста прав человека - почему они существуют, откуда эти права берутся и почему они важны для каждого, - отметил он. - Оценку уровня прав человека в Казахстане мне делать сложно, поскольку это не наша задача. Мы здесь, чтобы работать совместно с принимающей стороной. Мы даем инструменты, а как они потом используются - это дело каждого гражданина, госоргана. Оценку могут дать сами органы юстиции. Мне кажется, что Казахстан довольно смело и успешно отчитывается о прогрессе в сфере защиты прав человека.

Такие же семинары-тренинги при посредничестве ОБСЕ проведут в Аулиекольском районе и Рудном. По словам Фенопетова, эти регионы были предложены казахстанской Комиссией по правам человека при президенте РК.

Фото Георгия ГОВОРОВА