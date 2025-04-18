Стартап-конкурс Big Idea прошел 15 апреля в Smart-центре КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы в рамках Недели науки. Участники представили проекты, которые, по мнению разработчиков, могут не только изменить общество, но и повлиять на развитие целых отраслей.

Мы поговорили с авторами самых интересных стартапов.

Сфера услуг - фотостудия «Мяукли». Предназначена для домашних животных и включает создание фотографий с отпечатками лапок питомцев и рук хозяев, съемку глаз питомца и их владельца, а также стандартные фотосессии.

- В наши услуги входят индивидуальная макросъемка радужки глаза хозяина и питомца, профессиональное оборудование и настройка света для максимальной детализации, цветокоррекция и детальная ретушь изображений, возможность заказать печать на холсте, фотобумаге или в виде сувенирной продукции, -рассказали авторы проекта Ксения ЛЯШЕНКО и Жулдыз МЕДЕБАЕВА.

Сельское хозяйство - интеллектуальная система для автоматизации сортировки овощей.

- В данном проекте есть аппаратно-програмный комплекс, способный при помощи искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технической составляющей выявлять и отделять камни и испорченную продукцию. - поясняют Алина ИГЗЕКОВА и Сабрина ПРОЛЫГИНА.

Еще один проект из сферы услуг - каршеринг в Костанае.

- Это современная система краткосрочной аренды автомобилей, ориентированная на удобство, доступность и технологичность, - поясняют Мария ШЕВЧЕНКО и Василиса КОВАЛЕВА. - Его основная цель - предоставить жителям и гостям города возможность использовать автомобиль тогда, когда это действительно необходимо, без затрат на покупку, обслуживание и содержание личного транспорта. Через мобильное приложение пользователь может найти ближайшую машину, забронировать её, открыть, завершить аренду и оплатить поездку - всё это происходит полностью в цифровом формате, без лишних формальностей и потери времени.

Одна из команд предложила создать интернет-СМИ с живой и близкой аудиторией.

- Мы делаем акцент на близость к аудитории и постоянную коммуникацию, - отметили Дарига АЙМУЛДИНОВАи Наталья МАНДЫЧ. - Помимо местных новостей, планируем освещать события всей страны. Благодаря проекту студенты и школьники смогут размещать свои материалы и набирать свою аудиторию.

Победители конкурса

1 место - Фотостудия "Мяукли".

2 место - Интеллектуальная система для автоматизации сортировки овощей.

3 место - Ултын таным.

Фото автора

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова