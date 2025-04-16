Пожар произошел сегодня, 16 апреля, в школе № 22. Как сообщили "НГ" читатели, среди учащихся говорят, что причиной могла быть взорвавшаяся зажигалка или вейп. В ДЧС официальную версию произошедшего пока не назвали - будут проводить экспертизу.

Кадр из видео ДЧС

Первым задымление заметил технический персонал школы. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, выехавшие по повышенному рангу вызова. Пожарные выяснили, что на втором этаже загорелась пластиковая перегородка туалетной кабинки.

- Благодаря слаженным действиям спасателей из здания своевременно эвакуировано 325 человек. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки, распространения огня на другие помещения не допущено. Причина возгорания устанавливается.