В Казахстане вступили в силу единые правила разрешения споров между родителями и другими близкими родственниками о порядке общения с ребёнком при разводе или раздельном проживании родителей, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. Раньше каждый регион применял при рассмотрении таких споров свои подходы, новые правила будут общими для всех, передает Informburo.kz.

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Раньше каждый регион применял при рассмотрении таких споров свои подходы, новые правила будут общими для всех.

Если родитель или другой близкий родственник (бабушка, дедушка, брат или сестра) сталкивается с ограничением в общении с ребёнком, он может подать в орган опеки заявление, к которому необходимо приложить:

копию удостоверения личности;

справки из наркологического и психиатрического диспансеров;

справку об отсутствии судимости;

подтверждение места проживания.

"Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться", – отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Обращения рассматривают до 15 рабочих дней. За это время специалисты проводят беседы с обеими сторонами, могут обследовать жилищные условия и обязательно учитывают мнение ребёнка, если ему исполнилось 10 лет.