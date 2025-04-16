Бал «Жас сарбаз» – это ежегодный праздник грации и воспитания, подготовка к которому начинается задолго до торжественного дня. Традиция позволяет молодым барышням и бравым юношам раскрыть себя в изяществе танца, галантности манер и остроумии светской беседы.

И закружились…

Мероприятие организовала вечером 15 апреля в Жастар Сарайы общеобразовательная школа № 5 им. Б. Момышулы.

Бравые юноши

– Сегодня юные жасарбазовцы продемонстрировали настоящее искусство танца, – отмечает директор школы Жанар ЕРДЕНОВА. - Бал призван открыть для них мир, где есть не только строгий военный устав, но и понятия чести, офицерской галантности, элегантности, где они учатся быть достойными партнерами в танце. Наши девочки преобразились в настоящих леди. Помимо танцевальных па, ребята постигают тонкости этикета: как пригласить даму, как поддержать беседу после танца. Мы несколько лет экспериментировали с форматом, проводили балы в стиле XIX века, в прошлом году бал был выдержан в современном ключе. Каждый год меняем тематику, чтобы сохранить интерес.

В этом году бал посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся из Рудного исполнили танец

- Дети очень хотели провести именно здесь, во дворце Жастар сарайы, и их мечта сбылась, - сообщила Жанар Козабаевна. - Помню, первое мероприятие провели в школе, потом несколько лет в ДК «Мирас», затем из-за пандемии вернулись в стены школы. Раньше мальчиков приходилось уговаривать танцевать, они стеснялись, а сейчас с удовольствием исполняют танцы даже без партнерш! В программу «Жас сарбаз», помимо военно-патриотической подготовки и образовательных дисциплин, входит и хореография. Поэтому наши ученики с пятого класса изучают различные танцы, в том числе вальс. Я желаю детям творческого роста, успехов, побед и новых достижений! Родителям хочу пожелать, чтобы они поддерживали интерес детей к культурной жизни и не боялись никаких преград. Вместе мы преодолеем все! Искренне надеюсь, что этот бал станет ярким событием и оставит незабываемые впечатления в сердцах детей, которые они будут вспоминать с теплотой долгие годы.

Этикет во всей красе

В мероприятии участвовало 160 учащихся. Также к балу присоединилась школа-гимназия № 14 им. Д. М. Карбышева (Рудный). Танцевальные номера сменялись театральными миниатюрами и вокальными выступлениями, переплетались с беззаботным весельем классических развлекательных игр.

– Да, я первый раз танцую с мальчиком, - рассказала ученица 9-го класса Полина. - Он сам меня пригласил, я, конечно же, согласилась. Репетиции проходили нелегко из-за большого количества участников. Но мы постоянно находили компромиссы и упорно шли к своей цели. Сегодня переживали, и не только я, все: вдруг пойдет что-то не так. Но все прошло хорошо! Хочу пожелать всем ребятам удачи, ведь совсем скоро пора экзаменов!

Светские беседы

- В начале было очень страшно и я чувствовала учащенное сердцебиение. – говорит старшеклассница Махаббат. - Мы ведь участвовали еще и в сценке, заучивали реплики. Переживали, будет ли нас слышно. После бала гости, сказали, что мы отлично выступили, и даже похвалили.

Родители замирали, стараясь сохранить в кадрах волшебные мгновения этого незабываемого вечера.

И снова вальс

- Конечно же, как родителю, мне волнительно. – с легкой дрожью в голосе призналась Динара ШАДАЕВА. – В бальном зале творится настоящее волшебство, все вокруг дышит красотой и эстетикой. Сколько трепета было в девичьих сердцах, когда они примеряли наряды, любуясь своим преображением, ощущая себя повзрослевшими, статными. Бал – это всегда воплощение мечты: пышное платье, достойный кавалер… Мы вместе готовились, переживали, чувствовали волнение детей, всего класса, да и, чего скрывать, всех родителей. Этот день – настоящий праздник, который останется в нашей памяти на долгие лета. Пусть дети наши кружатся в жизни так же легко и изящно, как в этом вальсе. Пусть рядом всегда будут любящие родители, верные друзья, близкие сердцу люди. Искренняя благодарность директору школы Жанар Козыбаевне и всем, кто подарил нам это незабываемое торжество!

Один из гостей - начальник отделения воспитательной и социально-правовой работы воинской части 6697 Национальной гвардии, майор Дулат ШАРИПБАЕВ - тоже поделился впечатлениями:

- Сегодня проведено большое мероприятие среди обучающихся средних школ "Жас сарбаз", приравненное к офицерскому балу. Видно, что преподаватели, хореографы хорошо подготовились. Каждый ученик и ученица знали свои действия при бальном танце. Все прошло замечательно, мне очень понравилось: наряд, опрятный внешний вид, слаженные действия при выполнении танцевальных номеров. Пожелаю, чтобы военно-патриотические классы и дальше развивали свое военное дело, а в будущем продолжили службу в армии. Ну и, как офицер воинской части Национальной гвардии, хотел бы сказать: у нас есть академия Национальной гвардии, дислоцированная в Петропавловске. Для тех, кто мечтает о карьере офицера, двери нашей академии всегда открыты. Обращайтесь в воинскую часть, где вам окажут всестороннюю помощь в оформлении документов и поступлении. Четыре года обучения - и вот вы уже лейтенанты, готовые к новым свершениям во благо Родины.

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