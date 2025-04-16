Истец Ш. исправно платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына с 2009 по 2017 год. А в июле 2017 года получил травму - перелом позвоночника. Перенес три операции и получил инвалидность 2-й группы без переосвидетельствования. Мужчина до сих пор не работает, получает пособие по инвалидности, но от оплаты алиментов не отказывается. Однако два частных судебных исполнителя не удовлетворились этим.

Иллюстративное фото freepik.com

Первый судебный исполнитель начал исчислять размер алиментов, исходя из размера средней заработной платы по стране. А другой, получивший исполнительное производство 2019 году, ограничил истцу доступ к банковским счетам.

- ЧСИ, достоверно зная о наличии инвалидности истца, игнорируя требования закона о необходимости производства перерасчета задолженности по алиментам, начиная с даты наступления инвалидности, злоупотребляя своими правами, наложила ограничения, препятствующие истцу пользоваться банковскими счетами, в том числе для оплаты покупок, лекарственных средств, - сообщает пресс-служба областного суда. - Вышеуказанные действия судебного исполнителя, оставившего без минимальных социальных гарантий истца-инвалида, вынудили его обратиться в суд с иском об оспаривании действий судебных исполнителей.

Суд учел статус истца, восстановил пропущенный срок на подачу иска и удовлетворил его. Он признал незаконным и отменил постановление ЧСИ о задолженности по алиментам. Также на ответчика И. возложили обязанность произвести перерасчет задолженности по алиментам, с учетом получения истцом пособия по инвалидности с 2017 года.

ЧСИ пыталась оспорить постановление в областном суде, но апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

- Коллегия, оставляя решение суда в силе, указала, что с момента поступления исполнительного производства апеллянту было известно о фактических доходах истца и поступления алиментных платежей из пособия по инвалидности. Однако, принимая меры в отношении должника, никаких действий по установлению фактического дохода инвалида второй группы и проверки обоснованности расчетов не предприняла, - сообщает облсуд. - Напротив, ЧСИ не шла на контакт с должником, зная о его проблеме, не разъяснила необходимость обращения с письменным заявлением об отмене постановления об определении задолженности и возможности дальнейшего производстве перерасчета.

По итогам апелляционного рассмотрения, коллегия расценила поведение ЧСИ И., как злоупотребление правом, и наложила на нее денежное взыскание в размере 10 МРП.