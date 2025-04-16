С 10 апреля по 6 мая в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Ее задачи - предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних и снижение уровня подростковой преступности, защита прав детей.

Уже в первый день ОПМ в Костанае в полицию доставили 19 подростков за различные административные правонарушения. Всего зафиксировано 26 административных правонарушений.

В одном из компьютерных клубов посетительница попыталась обмануть полицейских, показав на телефоне электронный документ с изменённой датой рождения. В нём было указано, что ей уже исполнилось 18 лет. Однако сотрудники ювенальной полиции через базу данных МВД быстро установили, что на самом деле она несовершеннолетняя. Позже девушка призналась, что сама изменила дату рождения в документе с помощью мобильного приложения. В результате её родителей оштрафовали на 3 МРП (11 700 тенге), а владельца компьютерного клуба - на 10 МРП.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции также выявили 11 подростков, гулявших ночью по улицам без сопровождения взрослых. Родителей призвали к ответу за беспечность, оформив административные протоколы.

С начала 2025 года в Костанайской области полицейские выявили более 900 несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улицах без сопровождения взрослых.

За первое нарушение родители получают предупреждение. При повторном нарушении в течение года несовершеннолетний ставится на профилактический учёт, а родители обязаны оплатить штраф в размере 27 500 тенге (5 МРП).

Особую обеспокоенность полиции вызывают случаи пребывания подростков в развлекательных заведениях - ТРЦ, компьютерных клубах, барах и кафе - без сопровождения взрослых. Только за последние недели выявили 45 таких нарушений. Закон строго запрещает нахождение несовершеннолетних в подобных заведениях после 22:00 без родителей.

Управление полиции Костаная обращается к горожанам:

«Мы призываем вас контролировать, где находятся ваши дети в вечернее и ночное время, интересоваться их окружением и досугом. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность подрастающего поколения. В соответствии с законодательством детям до 18 лет запрещено находиться на улице без родителей или законных представителей после 23:00. И ответственность здесь лежит не только на вас, но и на тех, кто открывает двери своих заведений для юных посетителей. Обеспечение безопасности детей - это, прежде всего, ваша ответственность. Пребывание несовершеннолетних на улице в ночное время или в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых - не только нарушение закона, но и серьезный риск для их жизни и здоровья. Подростки могут стать жертвами преступлений, попасть в компании, склоняющие к противоправным действиям, или оказаться в трудной жизненной ситуации, о которой вовремя никто не узнает. Давайте вместе создадим безопасный мир для наших детей! Это наша общая, неразрывная забота!»

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