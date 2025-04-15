В Казахстане намерены наказывать за продажу мест на кладбищах, говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенатора Андрея Лукина. Правительство проработает вопрос введения административной ответственности, сообщает Informburo.kz.

Фото сгенерировано нейросетью fusionbrain.ai

"Для введения административной ответственности за незаконное выделение и продажу мест на кладбищах правительство проработает этот вопрос, в том числе путём внесения соответствующих поправок в законодательные акты", – сказано в ответе главы кабмина.

В правительстве отметили, что, согласно Земельному кодексу, на каждого умершего бесплатно выделяется не менее 6 кв. метров на кладбище поселения, где человек проживал или находился без определённого места жительства. Однако услуги погребения не относятся к сферам, где государство регулирует цены.

"В связи с отсутствием регулирования и лицензирования этого рынка услуг администраторы кладбищ самостоятельно устанавливают стоимость услуг, предоставляемых на территории кладбищ (захоронение, ограждение, предоставление места и так далее)", – пояснили в аппарате Бектенова.

Ранее сенатор Лукин заявил, что приватизация кладбищ в Казахстане грозит появлением VIP-захоронений.