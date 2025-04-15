Казахстану грозит аномально жаркое лето, а в лесхозах не хватает людей и техники. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

"По прогнозам Казгидромета, лето текущего года будет аномально жарким. В этой связи акиматам областей необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах", - заявил министр на заседании правительства.

С начала года на территории государственного лесного фонда страны уже зарегистрировано 32 лесных пожара.

По его словам, в стране приступили к приведению в полную боевую готовность сил и средств и недопущению крупных лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.

Министр заявил, что выделенное финансирование не покрывает потребности в полном объеме, и обратился за помощью к главе правительства.

"Уважаемый Олжас Абаевич (премьер Бектенов - прим.), прошу вашего содействия в решении этого важного вопроса (дополнительно требуется 11 миллиардов тенге)", - отметил министр.

По данным Нысанбаева, 75 единиц пожарной техники неисправны, а 132 машины из 314 подлежат списанию, это 42 процента всего автопарка.

Как подчеркнул министр, важным вопросом является обновление техники акиматами областей в лизинг.

Кроме того, он также заявил о нехватке численности личного состава лесной охраны.

"Как и в прошлом году, это является острой проблемой. Не решен вопрос доведения численности лесной охраны до нормативной в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях", - отметил министр, подчеркивая, что эта проблема требует срочного решения.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев также подчеркнул, что лето ожидается засушливым, с высоким травостоем.

"Тем самым сохраняются повышенные риски пожарной опасности. В настоящее время круглосуточно работает оперативная группа в командном центре министерства. Как и в прошлом году, основной упор сделан на предупреждение и раннее обнаружение очагов возгорания", - заявил Турсынбаев.