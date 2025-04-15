Ученица школы покончила с собой в Костанае. Полиция ведет расследование
15 апреля 2025, 13:20 | Происшествия
Суицид совершила ученица специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат». О происшествии "НГ" сегодня, 15 апреля, рассказали читатели.
В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт суицида, но подробную информацию в ведомстве не могут разгласить в интересах следствия.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.
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