Переезд к самостоятельной жизни – это желанный шаг к свободе, но вместе с независимостью приходит и ответственность за свою безопасность. Девушки поделились ценными советами, которые помогают им обезопасить себя в одиночном проживании, рассказывает Tengri Life.

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Публикация с важной проблемой набрала уже 100 тысяч просмотров и почти 300 комментариев: девушки делятся простыми, но жизненными лайфхаками, проверенными на личном опыте.

"Девочки, давайте поможем друг другу и напишем под этим постом действительно важные вещи для безопасности девушки, которая начала жить одна. Например, не включать свет в квартире сразу, как вы вернулись домой", - предложила автор обсуждения.

Безопасность дома

Не включайте свет сразу, как зайдете домой – это может выдать вашу квартиру возможному преследователю или провожающему вас новому знакомому.

Всегда держите неяркий свет включенным в прихожей , чтобы казалось, что кто-то есть дома.

Установите второй замок, который не открывается снаружи, и оставляйте ключ в замке на ночь.

Прикрепите на дверь наклейки типа "Охраняется! Система безопасности", чтобы отпугнуть злоумышленников.

Постарайтесь не покупать квартиру на первом этаже – туда легче проникнуть.

Личная безопасность

Заведите собаку, даже немного шума и лай хорошо отпугивают злоумышленников.

Носите с собой перцовый баллончик (и знайте, как им пользоваться).

Снимайте наушники, когда входите в подъезд, чтобы лучше слышать, что происходит вокруг.

Если чувствуете, что вас преследуют, не заходите сразу домой. Зайдите в кафе, аптеку или позвоните кому-то.

Если вы почувствовали угрозу по дороге домой, громко скажите в телефон: "Алло, я уже около дома/в подъезде! Выходи, встречай меня". Можно назвать при этом мужское имя.

Онлайн и доставка

Не указывайте женское имя при заказе доставки, поставьте мужское и, если есть возможность, галочку "оставить у двери". Не открывайте незнакомцам.

Не выкладывайте сторис с видом из своего окна, геометки или улицы дома.

Купите и оставьте в прихожей большие мужские тапочки, когда ждете доставку или мастера по ремонту.

Также девушки напомнили, что лучшими союзниками в плане безопасности могут быть ваши неравнодушные соседи, которые отреагируют, если заметят что-то странное или услышат шум из вашей квартиры. Постарайтесь познакомиться с ними лично, а не через домашний чат. Купите печенье или небольшой пирог и зайдите к ним в выходной день.

Но что, если живёшь не одна, и угроза исходит именно от ближнего? В Казахстане ежегодно умирают от бытового насилия около 80 женщин. Количество звонков в полицию от женщин, на которых мужчина поднял руку, доходит до 200 000 в год. О том, кто помогает женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, "НГ" писала в начале марта.

Бывший сотрудник банка Кирилл ВШИВКОВ и журналистка, пережившая насилие, Мөлдір ЖҰМАБАЕВА - учредители алматинского фонда SVET (Stop Violence End Tyranny - Стоп насилие и тирания). Им удалось не только собрать команду психологов, но и первыми в Казахстане найти хост-семьи - людей, готовых бесплатно предоставить свое жилье тем, кто попал в беду. Сейчас таких семей в базе фонда больше двухсот, их количество растет.