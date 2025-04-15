Четыре представителя общественности и трое – госорганов. Именно так выглядела «диалоговая площадка», организованная областными социал-демократами для обсуждения господдержки в сфере ЖКХ.

Темы важные, всех волнующие, остро стоящие и решения пока не находящие – с этим я категорически согласен. Можно даже кое-что перечислить.

- Улицу Герасимова будут ремонтировать и опять закрывают для проезда общественного транспорта, – докладывает председатель Костанайского филиала Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Дамир ДЖАКАНОВ. - По этой причине в микрорайоне Аэропорт отсутствует горячее водоснабжение. Далее. От ПКСК к ОСИ кое-где не передаются пакеты документов, необходимые для создания объединений собственников имущества, и паспорта контрольно-измерительных приборов. Третье. Местные исполнительные органы и подведомственные им коммунальные предприятия по-разному определяют, например, собственника газопроводов на внешнем фасаде дома или сетки, ограждающей спортивную площадку. Бабушка высаживает цветочки возле подъезда, а земельная инспекция фиксирует самовольный захват земли. Вот как подобные коллизии понимать? Филиал ОСДП призывает к конструктивному диалогу между государством и обществом!

И это далеко не весь "головняк": дальше замелькали мордочки и хвосты бездомных собак, регистрация кондоминиумов… По каждой проблеме можно было бы строчить острый материал хоть на разворот, но… что толку во встречах из трёх-четырёх «представителей общественности», на которых без журналистов было бы совсем сиротливо?

Я интересуюсь у Дамира Джаканова: как, по его видению, можно вовлечь обычных дяденек и тётенек в подобные обсуждения? Когда у нас станут живым гражданским обществом и реальной силой эти пресловутые «общины», которые делают не только ЖКХ, но вообще всю политику, скажем, в Скандинавии?

- Вот как раз в этих странах во власти преобладают социал-демократы, а наших партийцев, к сожалению, в мажилисе всего четверо, - сетует Дамир. – А так государство даёт возможность развиваться. Между прочим, мы проводим это мероприятие совместно с ассоциацией «Мой дом». Они тоже ратуют за местное самоуправление и отход от старой системы ПКСК.

Прямо скажу, я не любитель дебатных турниров по политическим преференциям. Но всё вокруг даёт мне понять, что мы эффектно и даже как-то феерично проваливаем само учреждение реально работающих элементов заветного гражданского общества, а значит и налаживание диалога населения с государством.

- Ставить одного председателя вместо другого, судиться друг с другом и практиковаться в ругани – вот любимая практика что старых ПКСК, что новых ОСИ, - считает костанаец Николай ЧУМАКОВ, - говорю, как проработавший в этой системе. Никакого реального самоуправления там нет.

Наша «площадка» состоялась в библиотеке им. Толстого, и в соседнем отделе краеведения я заметил аж семь посетителей. Изучение родного края оказалось увлекательнее, нежели диалог государства и общества в сфере ЖКХ. Должно это удручать или восторгать, я ещё не решил.

Узок круг этих пламенных преобразователей жизни, страшно далеки они от народа, - подумал я, вспомнив школьный учебник обществоведения.

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