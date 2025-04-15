В минувшие выходные прошли матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, в которых приняли участие все команды Премьер-лиги и два представителя Первой лиги, ставшие победителями предварительного раунда.

Защитник «Тобола» Пап-Альюн Ндиайе против полузащитника «Жетысу» Рамазана Каримова / Фото instagram.com/jetisufk

«Тобол» на этой кубковой стадии, которая состояла из одного матча, принимал в Костанае «Жетысу».

Наставники команд Нурбол Жумаскалиев и Самат Смаков, возглавивший талдыкорганский клуб в этом межсезонье, вместе выходили на поле в составе национальной сборной Казахстана 37 раз, и в составах своих команд сыграли друг против друга в 38 матчах. А вот встреча Жумаскалиева и Смакова в качестве главных тренеров проходила впервые.

На поле манежа «Тобыл Арена» в составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Мейрамбек Калмырза, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Наурызбек Жагоров, Асхат Тагыберген (капитан команды), Александр Зуев, Эссьен Эдедем и Жаслан Жумашев, а также нападающий Давид Энен.

Судя по положению команд в турнирной таблице чемпионата, фаворитом этой встречи были хозяева поля, которые уже в начале 4-й минуты создали первый опасный момент у ворот соперника - Энен опасно пробил от левого угла штрафной площади в ближний нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Гости не заставили себя долго ждать и ответили через четыре минуты выходом к воротам Жасулана Каиркенова, получившего на левом краю штрафной площади мяч после длинной диагональной передачи. Однако в этом моменте Бусурманов успел выйти навстречу и в падении забрать мяч в ногах полузащитника гостей.

«Тобол» больше времени владел мячом, но до ударов по воротам дело не доходило. А вот талдыкорганцы били при первой же возможности. Так на 19-й минуте удар низом со средней дистанции в правый угол нанес капитан «Жетысу» Нурберген Нурбол, но Бусурманов в падении поймал мяч. А через минуту полузащитник гостей Аслан Ахмедов пробил с правого края с линии штрафной площади, и мяч попал сверху в перекладину ворот у дальнего угла и вылетел за пределы поля.

В середине тайма Калмырза сделал заброс по левому краю, Зуев догнал мяч в штрафной площади у лицевой линии и отдал мяч под удар Жогорову, но тот пробил с ходу с выгодной позиции выше ворот. На 24-й минуте Энена сбили у левого углового флажка, а Тагыберген пробил со стандарта по воротам, но вратарь «Жетысу» Михаил Голубничий выбил мяч из створа. На исходе получаса игры Зуев сделал от левого угла штрафной площади подачу на дальнюю штангу, где открывался Чесноков, но вратарь гостей в высоком прыжке перехватил мяч.

«Тобол» много владел мячом, совершая поперечные передачи на своей половине поля в надежде выманить хорошо оборонявшихся талдыкорганцев, а затем следовали длинные забросы вперед. После одного из таких забросов хозяева на 37-й минуте заработали угловой удар на левом фланге, но после подачи Тагыбергена на ближний край вратарской площадки Миладинович пробил головой над перекладиной.

На второй тайм вместо Энена вышел на поле Ислам Чесноков. Через пять минут после возобновления игры гости заработали штрафной удар на левом краю атаки, но мяч после подачи на дальнюю штангу легко поймал в прыжке Бусурманов. На исходе часа игры штрафной удар в десяти метрах от штрафной площади по центру заработали уже хозяева за снос Жумашева, но Тагыберген пробил низом рядом с левой стойкой ворот.

Через минуту гости ответили атакой по центру, и Ахмедов с правого края штрафной площади от лицевой линии сделал прострел низом, но Бусурманов в падении отбил мяч, который подхватил Каиркенов и отдал к линии штрафной площади Сослану Такулову, но только что вышедший на замену российский полузащитник гостей пробил выше ворот.

На 64-й минуте Вукчевич перехватил мяч у правой боковой линии на половине поле соперника, вошел с ним в штрафную площадь и прострелил низом от лицевой линии. Стоявший перед вратарем гостей Жумашев пропустил мяч между ног и пяткой попытался переправить его в ворота, но белорусский защитник гостей Максим Ковель головой выбил мяч. А в ответной атаке вышедший на замену полузащитник гостей Давид Есимбеков пробил с линии штрафной площади по центру низом, но Бусурманов справился с этим ударом и поймал мяч.

На 68-й минуте Чесноков из центра своей половины поля сделал длинную передачу на левый край на ход Зуеву, которого преследовали сразу два игрока «Жетысу». Перед углом штрафной площади он в борьбе с Ковелем и еще одним вышедшим на замену защитником гостей Дмитрием Шмидтом головой отдал мяч на ход Жумашеву, который с острого угла пробил по воротам, но прямо в руки вратарю. Еще через две минуты после подачи Вукчевича с правого края в штрафную площадь в район 11-метровой отметки Жумашев в красивом прыжке через себя пробил по воротам, но на пути мяча вновь встал Ковель, отбивший мяч головой. Через минуту в «Тоболе» произошла двойная замена, и на поле вместо Эдедема и Тагыбергена вышли соответственно Виктор Брага и Цотне Мосиашвили.

Полузащитник «Тобола» Наурызбек Жагоров выигрывает борьбу за мяч у полузащитника «Жетысу» Аслана Ахмедова / Фото instagram.com/jetisufk

На 77-й минуте хозяева едва не поплатились за неиспользованные моменты, когда Шмидт с правого края сделал подачу в штрафную площадь, полузащитник гостей Рамазан Каримов головой перевел мяч в центр к линии вратарской площадки, откуда российский нападающий «Жетысу» Руслан Болов пробил головой по воротам. Однако вратарь «Тобола» правильно выбрал позицию и поймал мяч после удара в упор. А на 79-й минуте Жагорова заменил Роман Асранкулов.

Спустя четыре минуты поддержавший атаку «Тобола» Миладинович отправил мяч по правому краю на ход Вукчевичу, который от лицевой линии сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Ковель выбил мяч головой. Но его подхватил на левом краю штрафной площади Зуев и отдал пас правее Асранкулову, который с подступов к штрафной площади, закрутив мяч в правый верхний угол ворот, не попал в створ.

Оставшуюся часть основного времени «Тобол» практически провел на половине поля соперника, произвел еще одну замену, выпустив на поле Бейбита Галыма вместо Калмырзы, заработал два штрафных удара и угловой удар, но талдыкорганцы надежно сыграли в обороне, и матч продолжился в дополнительное время.

И первая дополнительная пятнадцатиминутка, и большая часть второй прошли с территориальным и игровым преимуществом «Тобола», но забитых голов все не было. И когда, казалось, что дело идет к серии пенальти, на 116-й минуте Вукчевич от центральной линии сделал длинную передачу в направлении Жумашева. Тот на дуге штрафной площади обработал мяч, скинув его себе на ход, а уже в штрафной площади в падении из-под ноги преследовавшего все это время его Ковеля точно пробил низом мимо вратаря в левый угол ворот - 1:0.

И «Тобол», избежав «фубольной лотереи», вышел в четвертьфинал, где встретится на выезде с «Тураном», одержавшим победу на своем поле над «Атырау» со счетом 2:0.

А вот в поединке между «Окжетпесом» и «Астаной» этой «лотереи» избежать не удалось. В основное время этого матча голов не было забито, а в серии пенальти победу одержал столичный клуб - 9:8. В четвертьфинале «Астана» сыграет с еще одним столичным клубом - «Женисом», одержавшим на своем поле победу над действующим обладателем Кубка Казахстана «Актобе» - 1:0.

Остались за бортом Кубка РК оба клуба Первой лиги. «Каспий» был разгромлен в Алматы «Кайратом» - 3:0, а «Хан-Тенгри» на своем поле уступил «Ордабасы» - 0:2. Теперь шымкентцы встретятся на своем поле в 1/4 финала с алматинцами.

«Елимай», разгромивший в гостях «Улытау» со счетом 3:0, сыграет в четвертьфинале в Петропавловске с «Кызылжаром», одержавшим победу над «Кайсаром» - 1:0.

Четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана пройдут 14 мая, полуфиналы состоятся 25 июня и 30-31 августа, а финал запланирован на 1 ноября.