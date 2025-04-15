Проведение турниров по теннису среди любителей в разных городах Казахстана - не редкость. Однако в основном они проводятся в одиночных разрядах. Несколько реже проводятся соревнования среди любителей в парном разряде.

Призеры теннисного турнира среди любителей «Kostanay open»

В Костанае такой турнир проводился в ноябре прошлого года - «Kostanay Doubles Cup» под эгидой «Лиги любителей тенниса Костанайской области», и в нем соревновались тогда 12 пар из трех городов области. С 2025 года в нашем городе на постоянной основе будут проводиться и соревнования по теннису республиканского уровня среди любителей в парном разряде.

Издатель еженедельника «Наша Газета», участник турнира Сергей Миролюбов со старейшим участником Аманжолом Раисовым и директором турнира Анатолием Ханом

Первый - «Kostanay open» - прошел в теннисном центре Костанайской детско-юношеской спортивной школы № 2 и был посвящен Международному дню спорта. Его организаторами выступили Анатолий Хан (директор турнира) и Константин Модогоров (главный судья), а соревнования прошли при поддержке теннисного центра, еженедельника «Наша Газета», фирменного установочного центра «Starline» и ресторана «Fessla».

Целями этих турниров традиционно стали дальнейшая популяризация и развитие любительского тенниса в Костанайской области, а также повышение мастерства спортсменов-любителей и укрепление дружественных и деловых связей между любителями тенниса.

В дебютном турнире приняли участие 16 пар теннисистов-любителей в возрасте более 25 лет из Астаны, Алматы, Актобе, Караганды, Кокшетау, Костаная, Лисаковска, Петропавловска и Рудного. А самому старейшему участнику - Аманжолу Раисову из Алматы - в мае исполнится 73 года.

Среди участников турнира и далеко не статистом был и директор ТОО «Твой Шанс» издатель еженедельника «Наша газета» Сергей Миролюбов, являющийся поклонником большого тенниса и оздоровительного бега.

Победители турнира в категории Masters Кайрат Урдашев (Астана) и Евгений Чубаров (Петропавловск) с директором турнира Анатолием Ханом

Турнир проводился по правилам игры, принятыми Международной федерацией тенниса. Соревнования состояли из двух этапов, на первом из которых определялись сильнейшие участники для основной сетки в категории Masters, а также пары, определявшие в дальнейшем победителей в категории Challenger.

В категории Masters оба полуфинала составили представители Костанайской области и гости нашего региона. Костанайские теннисисты оказались достаточно гостеприимными, и в итоге финал турнира «Kostanay open» получился чисто гостевым. А его победителями стали экс-костанаец Кайрат Урдашев из Астаны и тренер из Петропавловска Евгений Чубаров, одержавшие верх в решающем поединке над самым возрастным участником алматинцем Аманжолом Раисовым и составившим ему пару Жалгасом Чакеновым из Астаны. Кстати, вторая пара уже завоевывала серебряные награды в прошлом году на открытии сезона «Теннисной лиги TS-2024» в Алматы.

Бронзовые призеры турнира в категории Masters Малхаз Леладзе и Анатолий Хан (Костанай)

Третье место заняли представители областного центра: участник первого турнира среди любителей в Теннисном центре Костаная и один из организаторов этого турнира Анатолий Хан и неоднократный призер турниров «Лиги любителей тенниса Костанайской области» в одиночном разряде Малхаз Леладзе. Хан известен в мире тенниса нашей области и как организатор в недавнем прошлом теннисных «Турниров выходного дня», поддерживавших благотворительный проект «Нужные деньги».

Призеры турнира в категории Masters Виталий Волохович и Александр Галиаскаров (Рудный)

А замкнула квартет сильнейших в категории Masters пара из Рудного Виталий Волохович и Александр Галиаскаров, которые не раз становились победителями и призерами теннисных турниров в одиночном разряде среди любителей в своем городе.

Победители турнира в категории Challenger Канат Казбаев и Владимир Кучеренко (Костанай)

В категории Challenger главный приз разыграли теннисисты из Костаная, и первое место в этом споре одержали один из победителей ноябрьского турнира «Kostanay Doubles Cup» Канат Казбаев и Владимир Кучеренко. В финале им уступили Владимир Фищук и известный казахстанский гольфист Илья Коречников, имеющий в своем активе в последние годы и победы в турнирах областной Лиги любителей тенниса в одиночном разряде в категории Masters.

Серебряные призеры турнира в категории Challenger Владимир Фищук и Илья Коречников (Костанай)

Будем надеяться, что прошедший турнир войдет в республиканский календарь любительских турниров по большому теннису и станет ярким дополнением программы празднования Международного дня спорта.

Фото предоставлены организаторами турнира «Kostanay open»