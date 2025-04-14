В Казахстане введут принципы ответственного кредитования. Это необходимо, чтобы люди не попадали в долги, с которыми не справятся, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

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Нововведения станут частью системы поведенческого надзора - она поможет следить за тем, как банки и другие финорганизации работают с клиентами.

"Агентство будет вправе приостанавливать предоставление финансовых продуктов потребителям до устранения выявленных рисков или недостатков в их управлении", - сообщили в ведомстве

Ужесточат требования к рекламе и раскрытию информации. Цель - сократить случаи обмана и мошенничества.

Финансовые организации обяжут помогать клиентам разбираться в услугах и повышать свою финансовую грамотность.

"Согласно новому подходу, финорганизация обязана в первую очередь рассмотреть и принять решение по обращениям потребителей. Далее спор может рассматриваться единой службой финансового омбудсмана, которая теперь является основным механизмом досудебного урегулирования споров на финансовом рынке", - добавили в агентстве.

Простыми словами, банкам и другим финорганизациям больше не позволят юлить. В Казахстане вводят поведенческий надзор - он будет выявлять рискованные или непонятные финуслуги. Если найдут подвох, продукт остановят. Речь не только о кредитах - изменения коснутся рекламы, условий и жалоб клиентов.