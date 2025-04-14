По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 апреля, ночью на западе и севере области ожидаются осадки в виде дождя и снега, днём на востоке и юге пройдут грозовые дожди. В среду, 16 апреля, на западе и севере прогнозируется дождь, на юге - гроза. В ближайшие двое суток ночью и утром на западе и юге - туман.

В Костанае во вторник дождь со снегом, в среду - без осадков.

- Ночами во вторник и среду термометры покажут 0...+5°С, на западе 3 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем во вторник воздух прогреется до +10...+15°С, в среду до +13...+18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +1...+3°С, днём +11...+13°С. В среду: ночью +1...+3°С, днём +13...+15°С.

В ближайшие два дня ветер будет северо-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.

Фото Андрея СКИБЫ