По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов. О программе торжеств с 7 по 9 мая он рассказал подробнее сегодня, 14 апреля, на совещании.

Фото из архива "НГ"

7 мая в столице пройдет военный парад, посвященный Дню Победы и Дню защитника Отечества .

- Участники парада пройдут в форме времен войны, - сказал докладчик, - будут нести боевые знамена частей, сформированных в Казахстане.

Прямую трансляцию парада в Костанае можно будет видеть на led-экране, который установят в центре города - около областного акимата.

8 мая на центральной площади пройдут концерты творческих коллективов ДК «Мирас», областной филармонии, ансамбля танца «Карнавал», а вечером состоится фестиваль военной песни «К подвигу героев песней прикоснись». Концерты также будут организованы в районах и жилых массивах города.

Центральным местом празднования 9 мая станет парк Победы. В 9 часов от парка стартует традиционный легкоатлетический забег, в котором ежегодно участвуют около 300 человек. И в нынешнем году рна пробег тоже приглашают всех желающих.

В 11 часов у монумента погибшим в годы войны состоится митинг, включающий церемонию возложения гирлянды воинской славы, минуту молчания, чествование ветеранов. В парке будет развернута передвижная музейная экспозиции, полевые кухни угостят желающих солдатской кашей.

- В этом году в парке планируем развернуть несколько интерактивных площадок под общим названием «Играй, гармошка фронтовая!» - для всех, кто захочет в этот день спеть или послушать песни военных лет, - сказал заместитель акима. - Во второй половине дня праздничные мероприятия продолжатся в центре города.

Будут играть, сменяя друг друга, духовой оркестр, оркестры музыкальной школы и оркестр военной части 6697, выступят танцевальные коллективы. Завершит празднование театрализованное представление.

На вопрос журналистов, будет ли салют или фейерверк, аким города Марат ЖУНДУБАЕВ ответил: не планируют.

На совещании решено было 9 мая продлить работу автобусов в вечернее время.

Сейчас в Костанае живут 7 ветеранов войны, троим из них в этом году исполняется 100 лет. Пока участвовать в торжествах в парке Победы планируют четверо фронтовиков.