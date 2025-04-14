С 1 августа в Казахстане начнут считать животных в личных фермерских хозяйствах, передает 24KZ. В стране стартует сельскохозяйственная перепись.

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По данным Бюро национальной статистики, планируется охватить около 20 тысяч сельхозпредприятий, 300 тысяч крестьянских, фермерских и почти два миллиона личных подсобных хозяйств по всей стране. Такая перепись поможет собрать актуальные данные по количеству скота, технологиям и ресурсам, которые используются в АПК. Это нужно, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится эта отрасль страны, выявить проблемы и лучше планировать развитие и поддержку отрасли.

По плану, с 1 августа стартует онлайн-опрос на сайте sanaq.gov.kz. Он продлится месяц. А с 20 сентября по 20 октября перепись проведут лично для тех, кто не прошёл её онлайн.