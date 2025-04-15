Дети с особыми образовательными потребностями приняли участие в ежегодном республиканском благотворительном конкурсе «Солнце светит для всех».

Из всех регионов Казахстана на этот конкурс отобрали 17 номеров. Участники из Костаная Бекнияз Сандибеков и Ертай Нұрлан ұлы выступили на гала-концерте, который прошел в столичном театре «Астана Опера».

Дети выступали в номинации вокал. Уже 2 года они посещают курс «Музыкотерапии», руководителем которого является Гульжанар ЖАКСЫБАЕВА.

- 3 года назад я начала изучать направление «Музыкотерапия», - рассказала Гульжанар Абдулкадыровна. - Мою идею поддержала руководитель Центра коррекции «Аманат» Айслу Тургуновна Кузенбаева. Оказалось, что это направление играет важную роль в развитии особенных детей. С помощью музыкальных игровых упражнений дети показывают колоссальный результат. На сегодня родители обращаются в наш центр с разными запросами: это и задержка речи, и отсутствие понимания... Результаты детей очень радуют - наши неговоряшечки начали петь, участвовать в различных конкурсах. Среди них есть лауреаты республиканских и международных конкурсов. С помощью музыкотерапии стараюсь делать акцент на социализацию таких детей, чтобы люди всегда относились с уважением и пониманием к нашим «особятам». В скором времени мы планируем отчётный концерт.

Фото и видео предоставлены Центром коррекции «Аманат»