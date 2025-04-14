Вопрос об этом обсудили сегодня, 14 апреля, на аппаратном совещании в акимате города. Весна в этом году ранняя и теплая, многие костанайцы жалуются на то, что в квартирах жарко, форточки и даже окна открыты круглосуточно.

Однако на текущей неделе еще ожидается более прохладная погода. Кроме того, на вопросы акима города Марата ЖУНДУБАЕВА о сроках отключения теплоснабжения руководитель отдела образования и главный врач городской больницы ответили, что для их учреждений на нынешней неделе делать это «рановато».

- Планируем начать отключение со следующего понедельника, - проинформировал директор ГКП "КТЭК" Азамат АУЖАНОВ.

А аким города добавил, что организации для себя могут решать этот вопрос индивидуально. Кому жарко, могут обращаться в КТЭК с заявкой на отключение уже сейчас.

Фото Галины КАТКОВОЙ