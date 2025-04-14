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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае?

14 апреля 2025, 11:09 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе плановые работы пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с рабобтами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП–349 (работы на ВЛ)

с 14 по 18 апреля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 220-238, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 162-213, 
  • ул. Рабочая, 71-164, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

КТП–045 (работы на ВЛ)

15 апреля с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова, 360/1-360/7, 362, 362/2-362/6, 364, 364/1-364/5, 368, 368/1, 366, 370, 372/1, 368/1, 366/1-366/6,

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 15 по 18 апреля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти», 
  • «Asem Motors».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9.

КТП–ТОО «ПромводСервис» (работы на ПС)

16 апреля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «ПромводСервис» по ул. Карбышева, 20/2.

КТП–ТОО «АлпамысГрупп» (работы на ПС)

17 апреля с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Набережная, 49, 49 "А", 49 "Б", 49 "В".

Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

17 апреля с 10:00 до 14:00

  • ТОО «Карьер-Комплект», 
  • ТОО «Дельта С», 
  • ТОО «ЕвразияГруп Казахстан», 
  • Научно-Технический центр», 
  • ИП Балабекова, 
  • ТОО «Агро-Лига», 
  • ИП Мамкиткина, 
  • ТОО «DS Corporation», 
  • ТОО «Технополис», 
  • ТОО «Полистерол», 
  • ИП Буколов, 
  • сервис-центр «Ростсельмаш», 
  • ИП Садуева, 
  • РКБ «Альянс – групп», 
  • магазин «Салем», 
  • ИП Искаков, 
  • ТОО «Комета», 
  • ТОО «ЭкоэкспертСервис».