У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае?
14 апреля 2025, 11:09 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе плановые работы пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с рабобтами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП–349 (работы на ВЛ)
с 14 по 18 апреля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 220-238,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 162-213,
- ул. Рабочая, 71-164,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
КТП–045 (работы на ВЛ)
15 апреля с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул. Каирбекова, 360/1-360/7, 362, 362/2-362/6, 364, 364/1-364/5, 368, 368/1, 366, 370, 372/1, 368/1, 366/1-366/6,
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 15 по 18 апреля с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9.
КТП–ТОО «ПромводСервис» (работы на ПС)
16 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «ПромводСервис» по ул. Карбышева, 20/2.
КТП–ТОО «АлпамысГрупп» (работы на ПС)
17 апреля с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Набережная, 49, 49 "А", 49 "Б", 49 "В".
Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)
17 апреля с 10:00 до 14:00
- ТОО «Карьер-Комплект»,
- ТОО «Дельта С»,
- ТОО «ЕвразияГруп Казахстан»,
- Научно-Технический центр»,
- ИП Балабекова,
- ТОО «Агро-Лига»,
- ИП Мамкиткина,
- ТОО «DS Corporation»,
- ТОО «Технополис»,
- ТОО «Полистерол»,
- ИП Буколов,
- сервис-центр «Ростсельмаш»,
- ИП Садуева,
- РКБ «Альянс – групп»,
- магазин «Салем»,
- ИП Искаков,
- ТОО «Комета»,
- ТОО «ЭкоэкспертСервис».
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