Статистику по несовершеннолетним, оказавшимся вовлеченными в уголовные дела о наркотиках сообщает Polisia.kz. За три месяца 23 подростка стали подозреваемыми в хранении и распространении запрещенных веществ.

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- Эти тревожные факты подтверждают необходимость принятия превентивных мер и особого внимания, прежде всего со стороны родителей и законных представителей, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык АЛЬЖАНОВ. - Напоминаем, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. За наркопреступления уголовная ответственность наступает с 16 лет. Согласно статьям 296 и 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хранение и распространение наркотиков предусмотрено строгое уголовное наказание - лишение свободы.

Кроме того, напомнили в МВД, статья 299-1 УК предусматривает уголовную ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе через интернет и социальные сети.



- Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних! Призываем вас обратить особое внимание на круг общения ваших детей, а также на то, чем они занимаются в свободное время, - обратился к казахстанцам Альжанов. - Важно вовремя выявить риски и не допустить участия подростков в противоправной деятельности, которая может перечеркнуть их будущее.