Определились все четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025 по футболу. "Тобол" - в их числе
В Костанае завершился последний матч 1/8 финала Кубка Казахстана. "Тобол" на своем поле принимал соперников из "Жетысу", передают Vesti.kz.
Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Забитого мяча пришлось ждать очень долго, только на 116-й минуте Жаслан Жумашев принес "Тоболу" путевку в четвертьфинал турнира.
©ФК "Тобол"
Таким образом "Тобол" стал последним участником 1/4 финала Кубка Казахстана-2025. Все пары выглядят следующим образом:
"Кызыл-Жар" - "Елимай"
"Ордабасы" - "Кайрат"
"Туран" - "Тобол"
"Женис" - "Астана"
Отметим, что сегодня "Ордабасы" добыл свою первую победу в сезоне, а "Астана" выгрызла путевку в четвертьфинал только в серии пенальти. Сенсационно свой путь на стадии 1/8 финала завершил финалист прошлого года "Актобе".
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