Узбекские и казахстанские дипломаты помогли успешно вернуть на родину граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, которые оказались в трудовом рабстве в Мьянме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на узбекское издание ИА "Дунё".

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Потерпевшие рассказали, что прибыли в Таиланд в поисках обещанной в интернете высокооплачиваемой работы, им был предоставлен бесплатный авиабилет.

Однако по прибытии в Таиланд обманным путем их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Там их принуждали к работе в мошеннических кол-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За их освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация.

В подобной ситуации оказались двое граждан Узбекистана, четверо граждан Казахстана и семеро граждан Кыргызстана.

В результате согласованных действий и переговоров с компетентными органами Мьянмы и Таиланда граждане Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана были освобождены и переданы дипломатам на пограничном пункте Маесот (Таиланд), где им было обеспечено временное жилье и питание. 11 апреля граждане трех стран были успешно репатриированы на родину.

Дипломаты призывают граждан проявлять бдительность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом и тщательно проверять достоверность источников информации.