Приложение от OpenAI за месяц установили 46 миллионов раз - это на 28 процентов больше, чем в феврале. Обычно первое и второе место делят между собой TikTok и Instagram.

Изображение сгенерировано нейросетью

Тем не менее, по данным Appfigures, в марте состоялся выпуск большого обновления для ChatGPT с мощнейшим генератором изображений, который поднял это приложение на первое место в мире.

Instagram опустился на второе место в общемировом рейтинге, а TikTok - на третье. В топ-10 приложений по загрузкам также вошли WhatsApp, Telegram и Threads, а всего пользователи скачали 339 миллионов приложений - на 40 миллионов больше, чем в феврале.

Согласно новому отчету Appfigures, количество загрузок приложений выглядит следующим образом:

ChatGPT: 46 млн загрузок (13 млн на iOS, 33 млн на Android);

Instagram: 46 млн загрузок (5 млн на iOS, 41 млн на Android);

TikTok: 45 млн загрузок (8 млн на iOS, 37 млн на Android).

ChatGPT стал лучшим приложением в App Store, в то время как TikTok оказался лишь на шестом месте, а Instagram* даже не вошел в десятку лучших.

Также в топ-10 вошли Temu (32 млн), CapCut (27 млн), Telegram (25 млн), Snapchat (23 млн) и Threads (23 млн).

Рост популярности приложения ChatGPT аналитики, как упоминалось, связывают с запуском функции генерации изображений в модели GPT-4o для всех пользователей. Ранее эта возможность была доступна только платным подписчикам. Вскоре после этого соцсети наполнились примерами работ, включая фотографии и известные кадры из фильмов, обработанные в стилистике японской студии анимации Ghibli.